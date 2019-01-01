Организаторы «Нашествия-2019» пообещали посетителям максимум комфорта
Вице-президент ММХ Сергей Горбачев сообщил, что штаб фестиваля оперативно реагирует на все обращения, просьбы и жалобы.
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» прошла пресс-конференция организаторов фестиваля. Медиадиректор фестиваля, вице-президент ММХ Сергей Горбачев ответил на вопрос, касающийся обращений и жалоб участников мероприятия.
«Жаловаться – это нормально. Мы оперативно реагируем на обращения, чтобы сделать фестиваль еще более комфортным и удобным для свободных людей в свободной стране», - заявил он.
В этом году фестиваль «Нашествие» празднует 20-летний юбилей. В честь праздника дать старт Главному Приключению Года было решено на день раньше официального открытия — 18 июля. Фестиваль продлится традиционно в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля.
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