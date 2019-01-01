Фонд Серова: На «Нашествии» была колоссальная отдача от людей

На двадцатом, юбилейном фестивале «Нашествие» впервые принял участие Фонд Серова. Директор фонда Ольга Иванова рассказала в интервью НСН, как прошла их необычная акция по написанию картины.

«Мы рискнули, приняли решение, что и дети, и взрослые будут участвовать. Были творческие мастер-классы в нашем шатре, где каждый мог раскрыть в себе творческий потенциал. Некоторые впервые держали кисточку в руке. Безумно было приятно, колоссальная отдача от людей. Мы приняли решение, что на следующий год мы обязательно будем», - сказала она.

Напомним, на «Нашествии» гости усилиями написали картину, символизирующую фестиваль. Мастер-класс прошел «Нарисуем Нашествие вместе» проходил под руководством лауреата международных премий в области изобразительного искусства, художника Николая Дулько.

На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».

