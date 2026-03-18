Стилист назвала самые практичные обручальные кольца

При выборе обручального кольца важно учитывать не только внешний вид, но и износостойкость, чтобы украшение дольше сохраняло первоначальный вид, рассказала «Газете.Ru» стилист бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина.

По ее словам, оптимальным материалом остается золото 585-й пробы: такой сплав прочный, устойчив к коррозии и подходит для ежедневной носки. Белое золото также считается практичным вариантом, однако его защитное родиевое покрытие требует периодического обновления.

Наиболее долговечными Фомина назвала классические модели без сложного декора. Гладкие кольца проще в уходе и меньше повреждаются, тогда как рельефные элементы быстрее изнашиваются. Для повседневной носки лучше выбирать изделия средней ширины и достаточной толщины.

Если кольцо с камнем, ключевую роль играет его твердость. Наиболее устойчивыми считаются бриллианты, включая выращенные, которые по свойствам не отличаются от природных. Предпочтение стоит отдавать небольшим камням с надежной закрепкой, например безельной или канальной, лучше защищающей вставку, передает «Радиоточка НСН».

