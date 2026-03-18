Психолог назвала «перебором» желание уйти в отпуск на месяц
Наталья Панфилова заявила НСН, что тот факт, что россияне мечтают об отпуске на месяц, говорит о внутренней усталости, о депрессивных настроениях.
Отдых на месяц и более требуется далеко не всем профессиям, такое желание зачастую говорит о депрессивном настроении, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.
Каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, следует из опроса SuperJob. В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца. Панфилова рассказала, кому необходим такой длительный отпуск.
«То, что россияне мечтают об отпуске на месяц, говорит о внутренней усталости, о депрессивных настроениях. При таком раскладе хочется более продолжительного отдыха, чтобы психика восстановилась. Но это не на регулярной основе. В целом месяц – это перебор. Продолжительные отпуска всегда были только у специфичных профессий, например, учителя. Потому что там есть элементы выгорания, постоянный контакт. У медиков тоже сложный процесс работы, много ночных смен, там тоже нужно отдыхать более продолжительное время», - отметила она.
При выборе отпуска она посоветовала учитывать темперамент человека.
«Если возвращаться к охране труда, которая у нас была 50 лет назад, отпуск высчитывали из физиологических параметров. Реально есть разные темпераменты и характеры человека. Есть люди, которым нужен продолжительный отпуск, потому что они медленно входят и выходят. Для них недельный отпуск – это просто стресс. Он еще не успел переключиться, а уже на работу. А кому-то не нужен месяц, потому что человек не знает, куда себя деть, хочет уже на работу выйти», - добавила психолог.
Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
