«То, что россияне мечтают об отпуске на месяц, говорит о внутренней усталости, о депрессивных настроениях. При таком раскладе хочется более продолжительного отдыха, чтобы психика восстановилась. Но это не на регулярной основе. В целом месяц – это перебор. Продолжительные отпуска всегда были только у специфичных профессий, например, учителя. Потому что там есть элементы выгорания, постоянный контакт. У медиков тоже сложный процесс работы, много ночных смен, там тоже нужно отдыхать более продолжительное время», - отметила она.

При выборе отпуска она посоветовала учитывать темперамент человека.

«Если возвращаться к охране труда, которая у нас была 50 лет назад, отпуск высчитывали из физиологических параметров. Реально есть разные темпераменты и характеры человека. Есть люди, которым нужен продолжительный отпуск, потому что они медленно входят и выходят. Для них недельный отпуск – это просто стресс. Он еще не успел переключиться, а уже на работу. А кому-то не нужен месяц, потому что человек не знает, куда себя деть, хочет уже на работу выйти», - добавила психолог.

Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

