Флэшмоб под названием «2026-й — это новый 2016-й» не приведет к массовому отказу от использования нейросетей сторонников «живого» интернета», заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени. Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живой» интернет с общением и творчеством реальных людей почти исчез под натиском ботов и нейросетей. Клименко считает, что за этим флешмобом нет глубокой философии, и не стоит ожидать «бунта» противников «синтетического» интернета.