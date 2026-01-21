Бунт против «мертвого интернета»? Что стоит за трендом на 2016 год
В новом модном флешмобе нет сакрального смысла и угрозы, сказал в эфире НСН Герман Клименко, развеяв страшилки СМИ о захвате интернета ботами и нейросетями.
Флэшмоб под названием «2026-й — это новый 2016-й» не приведет к массовому отказу от использования нейросетей сторонников «живого» интернета», заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени. Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живой» интернет с общением и творчеством реальных людей почти исчез под натиском ботов и нейросетей. Клименко считает, что за этим флешмобом нет глубокой философии, и не стоит ожидать «бунта» противников «синтетического» интернета.
«Это уже не первый раз. Не ежегодно, но такие истории происходят. Нейросети подсказывают нам воспоминания: что вы делали в этот день 5 или 10 лет назад. Это достаточно модные флешмобы, но возникают они по не очень понятным причинам. Я бы не предавал подобным историям какого-то сакрального или сложного смысла. Не думаю, что в этом флешмобе заложена угроза чему-то. Просто люди увидели себя десять лет назад в фотографиях и в текстах, и их это вернуло на старые дрожжи. Ждать от этого каких-то сложных философских движений, отказа от нейросетей не стоит, это чисто эмоциональная история», - разъяснил основатель LiveInternet.
В конце ноября 2025 года в TikTok появились призывы начать с 1 января 2026 года «Великую перезагрузку мемов» (Great Meme Reset), отказавшись от современных мемов в пользу классики 2010-х годов вроде Nyan Cat или Trollface. Сторонники перезагрузки указывали, что старые мемы обладали историей и смыслом, а сегодня интернет наводнил «брейнрот» – низкокачественный и бессмысленный контент, зачастую созданный ИИ, отмечает «Радиоточка НСН».
