«Ласточки» и миллиардеры: Какие мюзиклы станут трендом 2026 года
Постановки об СВО могут составить конкуренцию «Маяковским» и «Есениным», судьба «бродвейских» мюзиклов-рекордсменов зависит о туристов и площадок, которых нет, а «первые ласточки» перемен прилетят из Самары.
В 2026 году в России могут появиться мюзиклы на патриотические темы, ждать массовых постановок от звезд шоу-бизнеса не стоит, при этом развитие индустрии зависит от новых площадок, объяснили в интервью НСН продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров и генеральный директор МТС Live Дмитрий Зорихин.
ТРЕНДЫ 2026: «МАЯКОВСКИЙ» и СВО
По мнению, Дмитрия Калантарова, в 2026 году в России могут появиться мюзиклы об СВО. Кроме того, особое внимание будет к спектаклям на национальных языках.
«Сегодня мюзиклы появляются не только в музыкальных театрах или как отдельные продюсерские проекты, но и в драматических, кукольных, оперных театрах. В этом году мы планируем уделить отдельное внимание мюзиклам, которые исполняются на национальных языках, поскольку в нашей стране этот год объявлен Годом единства народов России. Если говорить о новых направлениях, в прошлом году мы специально в рамках лаборатории старались отбирать произведения, посвященные теме защитников Отечества. Это и СВО, и другие знаковые события в истории нашей страны. Например, был предложен мюзикл о братьях, которых разделило СВО по разные стороны границы боевых действий, была заявка на мюзикл «В бой идут в одни старики». Есть очень интересные примеры в музыкально-драматическом театре. Например, в театре Нонны Гришаевой вышел спектакль «Дорога», связанный с событиями на Украине и в наших исторических регионах. Именно музыкальных спектаклей на такие темы я не видел, но думаю, что в этом году они появятся, учитывая, что в драматическом театре еще пару лет назад не обращались к этой теме», - разъяснил он.
По словам собеседника НСН, в России популярны мюзиклы-байопики, фолк и сказки.
«Если говорить о тенденциях и направлениях, о том, что проявилось за последние год-два, с одной стороны, это движение в сторону фольклора, фэнтези и сказок. Мы это наблюдаем и в кинематографе – произведения, которые отвлекают зрителя и переносят в другую реальность. но при этом ценностно-ориентированные. С другой стороны, появляются актуальные произведения, которые, обращаются и к современной тематике, и к нашим памятникам в области литературы, кино и так далее. Так, поставленный к 80-летию Победы мюзикл Иркутского музыкального театра «Летят журавли» был признан победителем в номинации «лучший спектакль». Здесь первоисточником был киносценарий, но по нему было написано оригинальное либретто для музыкального театра. Если говорить про Маяковского, есть уже несколько постановок, обращенных к его личности. Первыми к 125-летию поэта это сделали мы, выпустив в 2018 году городской мюзикл «Маяковский» совместно с Театром Луны, он восемь лет находится в репертуаре. Кроме того, вышло несколько мюзиклов по Есенину в разных городах – первый был в Ростове в позапрошлом году, в конце прошлого года была премьера в Питере. Мы ежегодно фиксируем появление новых постановок, обращенных к нашим историческим личностями деятелям искусства. Например, мюзикл «Александр Невский» в прошлом году одновременно вышел в четырех регионах. Это был Кузбасс, Алтайский театр, Крымский музыкальный театр и Нижегородский театр комедии. Это беспрецедентный пример, когда в течение месяца, окружавшего 9 мая, в четырех городах вышел мюзикл Кима Брейтбурга «Александр Невский». Везде были разные постановки, но зрители его тепло приняли, а сейчас он номинирован на "Золотую маску"», - рассказал Калантаров.
КТО ЗА БАСТОЙ И ЖУКОВЫМ?
Минувший год ознаменовался выходом сразу трех мюзиклов, на афишах которых красовались имена звезд шоу-бизнеса. Баста выпустил мюзикл «Любовь без памяти» в постановке режиссера Алексея Франдетти. Сергей Жуков представил музыкальный спектакль «Ты у меня одна» (режиссер Нина Чусова), в котором сыграл вместе с сыном. Кроме того, москвичи увидели мюзикл «Вальс-бостон» (режиссер Михаил Миронов) по хитам Александра Розенбаума.
Дмитрий Зорихин считает, что в 2026 году такого обилия новых мюзиклов «от звезд» не будет.
«Мюзиклы стали важным веянием в индустрии, что мы видим по растущему спросу, но я не думаю, что появится столько же флагманских тайтлов как в 2025 году. В этом жанре высокий порог входа — сценарии, качество продакшена, определенные стандарты и логика постановки. Не все то, где поют на сцене, можно считать настоящим мюзиклом», - пояснил он.
Со своей стороны, Дмитрий Калантаров указал в этой связи на джукбокс-мюзиклы.
«Уже были примеры, когда наши известные люди из шоу-бизнеса пробовали заходить в сферу мюзиклов. Можно вспомнить мюзикл «Чикаго», появившийся в свое время при воле и желании Филиппа Киркорова. Есть мюзикл «Суини Тодд» в Театре на Таганке, в котором занята Лариса Долина. Аркадий Укупник выпустил в театре Оперетты уже несколько спектаклей. Что касается авторов, это авторитетные люди в шоу-бизнесе, например, Ким Брейтбург. Кроме того, есть такое явление, как «джукбокс-мюзикл». Это, когда берут готовые произведения, возможно, что-то дописывают и в результате превращают это в некую единую историю. Самый известный, популярный и успешный мировой пример – это мюзикл «Mamma Mia!» по песням группы АВВА. Что касается Сергея Жукова, он специально писал песни для своего спектакля. Это пример, когда успешный, супервостребованный автор и исполнитель идет в театральную сферу. Для Басты это уже второй опыт, предыдущий был с тем же режиссером Алексеем Франдетти, который поставил в Ленкоме мюзикл «Маяковский», в котором были использованы мелодии Басты. То же самое по Розенбауму, там использовались уже готовые произведения», - отметил он.
В 2026 году мюзикл «Любовь без памяти» продолжает идти в «Вегас Сити Холле», «Вальс-бостон» после ста аншлаговых показов сменил площадку с Театра Эстрады на КЦ «Москвич», а «Ты у меня одна» весной «впишется» в репертуар Губернского театра Сергея Безрукова и, по словам Сергея Жукова, может отправиться на гастроли в регионы.
БРОДВЕЙСКАЯ СХЕМА: КУДА УХОДЯТ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
Самым успешным мюзиклом в современной России стала вышедшая в 2022 году на сцене МДМ постановка по песням группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой», собравшая за почти два года показов 1,2 млн зрителей и 3 млрд рублей. Этот мюзикл был создан продюсером Дмитрием Богачевым и режиссером Михаилом Мироновым по «бродвейской схеме», когда показы идут каждый день. На смену мюзиклу-рекордсмену пришел другой их масштабный проект, «Последняя сказка», ставший самым дорогим спектаклем в истории Театра МДМ. Его премьера состоялась в декабре 2024 года, последний показ запланирован на март 2026-го, а сборы превысили 2 млрд рублей.
Дмитрий Калантаров объяснил, почему мюзиклы-рекордсмены живут всего по полтора-два года и что происходит сегодня в России с «бродвейской моделью».
«Существующая на Бродвее модель предполагает, что большая часть зрительской аудитории – туристы, а мюзикл входит в джентльменский набор при посещении города. Когда выпускается премьера, 90% зрителей – это жители этих мировых столиц, но через несколько месяцев ситуация кардинально меняется: половина – местные, а половина – это приезжие. Через год-два 80-90% зрителей - это туристы. Эта система живет в первую очередь за счет иностранных и внутренних туристов, большинство подобных мюзиклов за рубежом чаще всего шли один сезон. Спектакли «Ничего не бойся, я с тобой» и «Последняя сказка» за полтора года набрали по 500 показов. В результате они выжали все, что возможно из зрительского трафика в Москве, поскольку о зарубежных туристах сегодня говорить не приходится», - пояснил он.
Дмитрий Зорихин подтвердил, что «бродвейская модель» работает в России, но со своей спецификой.
«Бродвейская модель — это прежде всего экономика постоянного репертуара в городе с колоссальным туристическим потоком. В Нью-Йорке одна постановка физически не может исчерпать аудиторию за годы — трафик всё время обновляется за счёт туристов. В такой модели отдельные хиты действительно могут идти десятилетиями. На нашем рынке аудитория конечна и обновляется медленнее — и это нормально. То что мюзиклы уступают место новым проектам - не отклонение от модели, а её адаптация под реальный объём спроса», - пояснил он.
Вместе с тем собеседник НСН указал на главный тренд 2026 года.
«Направление мюзиклов оказалось в фокусе МТС Live с самого начала работы компании, с 2018 года. Нам с партнерами (компания «Бродвей Москва» и позже «Яндекс Афиша») удалось создать высокий интерес вокруг этого жанра и постоянно повышать его за счет производства новых оригинальных проектов, инвестирования в их зрелищность и продакшн. Несмотря на ковидный 2020 год, первый наш проект, мировой хит «Шахматы» был коммерчески успешным. На смену ему пришел легендарный «Ничего не бойся, я с тобой», который посмотрели более 1,2 млн зрителей – рекорд для нашего рынка. Сейчас идет «Последняя сказка» – самый масштабный и зрелищный из наших проектов. По данным Ticketland.ru, за последние четыре года продажи на мюзиклы в билетах выросли на 40%, а в деньгах — на 80%. Из главных трендов 2026 года — мы ожидаем рост интереса аудитории к мюзиклам при меньшем, чем в прошлые годы, росте стоимости цен на билеты, так как весь рынок офлайн-развлечений достиг локального потолка в этом смысле. Мы также планируем ряд новых проектов в этом году, подробности раскроем позже», - пообещал Зорихин.
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ И ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
Как отметил Дмитрий Калантаров, массового копирования «бродвейской модели» не происходит по тому, что нет соответствующих площадок.
«Почему не копируют эту модель? Основная проблема - это отсутствие свободных площадок, поскольку у нас главенствует система репертуарных государственных театров. Свободные площадки можно по пальцам пересчитать. Например, Московский дворец молодежи - это длительная аренда, «Московский театр мюзикла» находится в здании бывшего кинотеатра. Это огромный подвиг, как они умудряются реализовывать постановки достойного качества, на сцене, которая для этого не приспособлена и не является театральной. У нас есть только коммерческие залы вместимостью от тысячи и выше, но это концертные площадки, а театр - это все-таки отдельная история. Эта площадка должна быть, если не в центре, то в транспортной доступности, поскольку для того, чтобы ехать смотреть мюзикл на окраину, должны быть очень серьезные основания», - объяснил он.
При этом по словам Калантарова, предвестником появления «черного лебедя» в индустрии могут стать «первые ласточки».
«Музыкальный театр развивается по восходящей степени, каждый года к нам приходит на 15% больше заявок. Улучшить ситуацию могла бы большая открытость для постановок мюзиклов театров оперы и балета. Но эта тенденция уже наметилась. В этом году в Самарском театре оперы и балета имени Шостаковича планируется премьера двух мюзиклов. Пока это первые ласточки. Единственное, что может усилить положение мюзиклов – появление и строительство новых площадок по всей стране, но это непростой процесс. Мы и так сегодня единственная в мире страна, где существуют 600 государственных театров. Появление нескольких спектаклей, идущих по системе ежедневного проката, усилило бы эффект понимания, что это визитная карточка той же самой Москвы», - заключил собеседник НСН.
Руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко ранее заявил «Радиоточке НСН», что 2026-й год ознаменуется для концертной индустрии трендом на «государственных» артистов.
