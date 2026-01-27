По словам собеседника НСН, в России популярны мюзиклы-байопики, фолк и сказки.

«Если говорить о тенденциях и направлениях, о том, что проявилось за последние год-два, с одной стороны, это движение в сторону фольклора, фэнтези и сказок. Мы это наблюдаем и в кинематографе – произведения, которые отвлекают зрителя и переносят в другую реальность. но при этом ценностно-ориентированные. С другой стороны, появляются актуальные произведения, которые, обращаются и к современной тематике, и к нашим памятникам в области литературы, кино и так далее. Так, поставленный к 80-летию Победы мюзикл Иркутского музыкального театра «Летят журавли» был признан победителем в номинации «лучший спектакль». Здесь первоисточником был киносценарий, но по нему было написано оригинальное либретто для музыкального театра. Если говорить про Маяковского, есть уже несколько постановок, обращенных к его личности. Первыми к 125-летию поэта это сделали мы, выпустив в 2018 году городской мюзикл «Маяковский» совместно с Театром Луны, он восемь лет находится в репертуаре. Кроме того, вышло несколько мюзиклов по Есенину в разных городах – первый был в Ростове в позапрошлом году, в конце прошлого года была премьера в Питере. Мы ежегодно фиксируем появление новых постановок, обращенных к нашим историческим личностями деятелям искусства. Например, мюзикл «Александр Невский» в прошлом году одновременно вышел в четырех регионах. Это был Кузбасс, Алтайский театр, Крымский музыкальный театр и Нижегородский театр комедии. Это беспрецедентный пример, когда в течение месяца, окружавшего 9 мая, в четырех городах вышел мюзикл Кима Брейтбурга «Александр Невский». Везде были разные постановки, но зрители его тепло приняли, а сейчас он номинирован на "Золотую маску"», - рассказал Калантаров.

КТО ЗА БАСТОЙ И ЖУКОВЫМ?

Минувший год ознаменовался выходом сразу трех мюзиклов, на афишах которых красовались имена звезд шоу-бизнеса. Баста выпустил мюзикл «Любовь без памяти» в постановке режиссера Алексея Франдетти. Сергей Жуков представил музыкальный спектакль «Ты у меня одна» (режиссер Нина Чусова), в котором сыграл вместе с сыном. Кроме того, москвичи увидели мюзикл «Вальс-бостон»‎ (режиссер Михаил Миронов) по хитам Александра Розенбаума.

Дмитрий Зорихин считает, что в 2026 году такого обилия новых мюзиклов «от звезд» не будет.

«Мюзиклы стали важным веянием в индустрии, что мы видим по растущему спросу, но я не думаю, что появится столько же флагманских тайтлов как в 2025 году. В этом жанре высокий порог входа — сценарии, качество продакшена, определенные стандарты и логика постановки. Не все то, где поют на сцене, можно считать настоящим мюзиклом», - пояснил он.

Со своей стороны, Дмитрий Калантаров указал в этой связи на джукбокс-мюзиклы.

«Уже были примеры, когда наши известные люди из шоу-бизнеса пробовали заходить в сферу мюзиклов. Можно вспомнить мюзикл «Чикаго», появившийся в свое время при воле и желании Филиппа Киркорова. Есть мюзикл «Суини Тодд» в Театре на Таганке, в котором занята Лариса Долина. Аркадий Укупник выпустил в театре Оперетты уже несколько спектаклей. Что касается авторов, это авторитетные люди в шоу-бизнесе, например, Ким Брейтбург. Кроме того, есть такое явление, как «джукбокс-мюзикл». Это, когда берут готовые произведения, возможно, что-то дописывают и в результате превращают это в некую единую историю. Самый известный, популярный и успешный мировой пример – это мюзикл «Mamma Mia!» по песням группы АВВА. Что касается Сергея Жукова, он специально писал песни для своего спектакля. Это пример, когда успешный, супервостребованный автор и исполнитель идет в театральную сферу. Для Басты это уже второй опыт, предыдущий был с тем же режиссером Алексеем Франдетти, который поставил в Ленкоме мюзикл «Маяковский», в котором были использованы мелодии Басты. То же самое по Розенбауму, там использовались уже готовые произведения», - отметил он.

В 2026 году мюзикл «Любовь без памяти» продолжает идти в «Вегас Сити Холле», «Вальс-бостон» после ста аншлаговых показов сменил площадку с Театра Эстрады на КЦ «Москвич», а «Ты у меня одна» весной «впишется» в репертуар Губернского театра Сергея Безрукова и, по словам Сергея Жукова, может отправиться на гастроли в регионы.