Бородин потребовал отменить концерт ко дню рождения Пугачевой
Глава ФПБК Виталий Бородин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что намерен добиваться отмены концерта, приуроченного ко дню рождения Аллы Пугачевой, объяснив это соображениями безопасности.
Речь идет о фестивале «Пугачевская весна», который запланирован на 15 апреля в московском клубе «Огород». По данным издания, мероприятие организуют поклонники певицы и ее знакомые, при этом оно не указано на сайте площадки, а бронирование ведется через представителей фан-сообщества.
Бородин считает, что подобные события с большим числом участников должны согласовываться заранее. По его мнению, из-за неоднозначного отношения к Пугачевой нельзя исключать конфликтов между посетителями.
Он отметил, что на мероприятие могут прийти как поклонники, так и противники артистки, что, по его оценке, создает риск провокаций. В связи с этим он намерен обратиться с требованием не допустить проведение концерта, передает «Радиоточка НСН».
- Бородин потребовал отменить концерт ко дню рождения Пугачевой
