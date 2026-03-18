В России разработали законопроект о контроле ИИ
Минцифры вынесло на общественное обсуждение законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как следует из проекта, регулирование предлагается распространить как на компании, так и на частных разработчиков, занимающихся созданием технологий искусственного интеллекта.
При этом отдельные сферы планируется вывести из-под действия закона: речь идет о применении ИИ в обороне, обеспечении государственной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддержании правопорядка — если иное не будет закреплено другими федеральными нормами.
Также в документе указано, что процессы разработки и обучения моделей искусственного интеллекта должны проходить исключительно внутри страны. Одновременно предлагается развивать международное сотрудничество в этой сфере через совместные научные проекты и обмен данными, передает «Радиоточка НСН».
