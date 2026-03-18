В России разработали законопроект о контроле ИИ

Минцифры вынесло на общественное обсуждение законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта, который может вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как следует из проекта, регулирование предлагается распространить как на компании, так и на частных разработчиков, занимающихся созданием технологий искусственного интеллекта.