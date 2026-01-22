Коннов не исключил появления тренда на группы и хиты из 2016 года.

«Это вполне возможно, но всё будет зависеть от криейтеров TikTok. По крайней мере, в России хиты в чарты залетают именно через этот сервис. Так что, если кому-то это в голову придет, сможем наблюдать либо оригиналы треков, выпущенных в 2016 году, либо их версии, переделанные в соответствии с модой 2026», - спрогнозировал эксперт.

При этом Дмитрий Коннов признался, что потерял «живой» музыкальный контент гораздо раньше даже 2016 года.

«Для меня живая музыка кончилась где-то в районе 2005 года, в 2016 году для меня живой музыки уже не было», - заключил исполнительный директор Zvonko Digital.

Фразу «2026-й — это новый 2016-й» относят к ироничной шутке поколения зумеров, которая переросла в движение, известное как «Великая перезагрузка мемов». Пользователи вспоминают времена, когда интернет еще не был наводнен «брейнротом» - низкокачественным, бессмысленным интернет-контентом, цифровым фастфудом для мозга.