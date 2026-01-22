Живое умерло: Как музыкальные стриминги одержали полную победу над слушателем
Потоковое мультимедиа стало доминирующим способом потребления музыкального контента, заявил НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Стриминг полностью захватил музыкальную индустрию в наше время, глобальная экспансия произошла всего за десятилетие, заявил НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
В начале 2026 года социальные сети захватил новый тренд «2026-й — это новый 2016-й». Пользователи публикуют фотографии десятилетней давности и ностальгируют тем временам. Среди прочего, символом десятилетней давности стала игра Pokemon Go. К волне ностальгии присоединились российские и западные знаменитости. Ведущие СМИ публикуют подборки, как изменились рынки по сравнению с 2016 годом.
«В 2016 году еще не во всём мире стриминг появился и не был доминирующим. Были отдельные страны, в которых этот тренд уже состоялся, например, Швеция, отчасти США. Однако, говорить глобально о проникновении стриминга на рынок России, стран Латинской Америки, Юго-восточной Азии 10 лет назад еще было невозможно. В 2016 году в России был один миллион платных подписчиков стиминга, а люди слушали музыку пиратским образом в «ВКонтакте». Находили они её, скорее, по рекомендации друзей. Сейчас стриминг победил во всём мире и стал доминирующим для любого рынка способом потребления музыкального контента», - отметил собеседник НСН.
Коннов не исключил появления тренда на группы и хиты из 2016 года.
«Это вполне возможно, но всё будет зависеть от криейтеров TikTok. По крайней мере, в России хиты в чарты залетают именно через этот сервис. Так что, если кому-то это в голову придет, сможем наблюдать либо оригиналы треков, выпущенных в 2016 году, либо их версии, переделанные в соответствии с модой 2026», - спрогнозировал эксперт.
При этом Дмитрий Коннов признался, что потерял «живой» музыкальный контент гораздо раньше даже 2016 года.
«Для меня живая музыка кончилась где-то в районе 2005 года, в 2016 году для меня живой музыки уже не было», - заключил исполнительный директор Zvonko Digital.
Фразу «2026-й — это новый 2016-й» относят к ироничной шутке поколения зумеров, которая переросла в движение, известное как «Великая перезагрузка мемов». Пользователи вспоминают времена, когда интернет еще не был наводнен «брейнротом» - низкокачественным, бессмысленным интернет-контентом, цифровым фастфудом для мозга.
Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живая» сеть с общением и творчеством реальных людей почти исчезла под натиском ботов и нейросетей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России
- Российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США
- СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года
- Юрист Локтионова раскрыла, как бороться с абьюзом на работе
- Ученый допустил появление отечественных нанопроцессоров к 2030 году
- Использование нейросетей для выявления опасного вождения назвали незаконным
- Ветеран угрозыска Лобарев посоветовал записывать абьюз на диктофон как вещдок
- Психолог рассказала, как вычислить абьюзера на ранней стадии
- ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF
- Живое умерло: Как музыкальные стриминги одержали полную победу над слушателем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru