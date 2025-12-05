Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ

Рэпера Icegergert (Георгия Гергерта) оштрафовали на 2 тысячи рублей за пропаганду движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Суд в столице признал музыканта виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме две тысячи рублей», - указало надзорное ведомство.

Ранее Icegergert во время своего концерта выкрикнул лозунг запрещенного движения. В ходе лингвистического исследования было установлено, что эта фраза «связана с криминальной субкультурой... имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации». Позднее рэпер извинился за свои слова, отметив, что он «выпил и позволил себе лишнего», напоминает РЕН ТВ.

