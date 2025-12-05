Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ
Рэпера Icegergert (Георгия Гергерта) оштрафовали на 2 тысячи рублей за пропаганду движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Суд в столице признал музыканта виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации.
«Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме две тысячи рублей», - указало надзорное ведомство.
Ранее Icegergert во время своего концерта выкрикнул лозунг запрещенного движения. В ходе лингвистического исследования было установлено, что эта фраза «связана с криминальной субкультурой... имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации». Позднее рэпер извинился за свои слова, отметив, что он «выпил и позволил себе лишнего», напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ снимает ограничения на переводы за рубеж для граждан РФ и дружественных стран
- Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии россиян
- Достигли дна: Рынок грузоперевозок лишится игроков в 2026 году
- Рэпера Icegergert оштрафовали за пропаганду запрещенного АУЕ
- Любимова: Минкульт в 2025 году поддержал более 150 фильмов
- Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО
- Игры закончились: Кого затронут блокировки Роскомнадзора после скандала с Roblox
- СМИ: В башне «Грозный-Сити» прогремел взрыв
- В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди
- В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru