Макрон раскрыл название нового французского авианосца

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новый авианосец, который планируют построить к 2038 году, получит название «France libre» («Свободная Франция»). Об этом он сообщил во время визита на площадку компании Naval Group, передает Le Monde.

По словам Макрона, название выбрано в честь движения «Свободная Франция», созданного в июне 1940 года под руководством Шарля де Голля. Участники этого движения боролись против нацистской Германии, и таким образом, как отметил президент, Франция отдает дань «духу сопротивления».