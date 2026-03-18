Макрон раскрыл название нового французского авианосца
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новый авианосец, который планируют построить к 2038 году, получит название «France libre» («Свободная Франция»). Об этом он сообщил во время визита на площадку компании Naval Group, передает Le Monde.
По словам Макрона, название выбрано в честь движения «Свободная Франция», созданного в июне 1940 года под руководством Шарля де Голля. Участники этого движения боролись против нацистской Германии, и таким образом, как отметил президент, Франция отдает дань «духу сопротивления».
Французский лидер подчеркнул, что в названии заложена память о людях, которые объединились ради освобождения страны и защиты ее ценностей.
О планах строительства нового авианосца Макрон объявил в декабре 2025 года. Корабль должен усилить позиции Франции как морской державы и заменить действующий авианосец «Шарль де Голль». Ожидается, что длина судна составит 310 метров, водоизмещение — 80 тысяч тонн. Его оснастят двумя ядерными реакторами, а по размерам он будет примерно в 1,8 раза больше нынешнего флагмана. Стоимость программы оценивается почти в €10 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
