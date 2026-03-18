Спать или прыгать с парашютом: Раскрыты секреты эффективного отдыха
Любая перезагрузка у человека начинается с замедления, когда люди чуть больше спят, чуть больше ленятся, заявила НСН Наталья Панфилова.
Если человек реально утомлен, необходимо более спокойно входить в отпуск, не планировать горный слалом, сплав по горной реке, прыжки с парашютом, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.
Каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, следует из опроса SuperJob. В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца. Панфилова рассказала, кому необходим такой длительный отпуск. Панфилова раскрыла секреты успешного отдыха.
«Если у вас появилась возможность пойти в длительный отпуск, его нужно заранее спланировать, исходя из того, что сейчас необходимо. Первую неделю можно просто лежать на пляже, плавать в бассейне, не ходить никуда, прийти в себя. Можно отоспаться, смотреть на небо, море, природу. Так организм может восстановиться. Потом уже организм захочет на какую-то экскурсию, на дискотеку. Тогда сил точно прибавится. Это всегда вопрос к себе, что для меня сейчас будет хорошей перезагрузкой. Можно гулять, встречаться с друзьями, а можно куда-то поехать и более активно провести отпуск. Если человек реально утомлен, я советую более спокойно входить в отпуск, не планировать себе горный слалом, сплав по горной реке, прыжки с парашютом. Любая перезагрузка у человека начинается с замедления, когда мы чуть больше спим, чуть больше ленимся. Потом уже можно получать эмоции, новые впечатления. У людей с 45 лет в целом начинается более плавный отдых, в этом возрасте люди уже начинают любить дачу, например, более спокойный отдых», - рассказала она.
Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
- Стилист назвала самые практичные обручальные кольца
- Макрон раскрыл название нового французского авианосца
- Психолог назвала «перебором» желание уйти в отпуск на месяц
- Устройство не для всех: В России создали телефон с импортозамещенным GPS
- Разведка США предупредила о риске атак Ирана на чиновников
- Археолог Бутягин усомнился в «приличности» Европы
- МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
- В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
- Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию