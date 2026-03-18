«Без черной метки»: Свинцову подсказали, как переизбраться в Госдуму
Евгений Минченко в эфире НСН посоветовал Андрею Свинцову присмотреться к партии «Справедливая Россия».
У заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова нет никакой черной метки, при желании и достаточном бюджете он может попробовать попасть в другую партию, сказал НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Свинцова исключили из партии по итогам заседания президиума Высшего совета ЛДПР. Как пояснила пресс-секретарь лидера либерал-демократов Элеонора Кавшар, решение принято единогласно из-за его «действий, порочащих репутацию ЛДПР», а также «массовых жалоб» от россиян. По словам Ковшар, исключения Свинцова требовали также партийные региональные отделения. Минченко посоветовал Свинцову присмотреться к партии «Справедливая Россия».
«Партии приглашать его, конечно, не будут. Но если он ринется куда-нибудь с хорошим бюджетом, то по "спонсорскому пакету" может куда-нибудь и попасть. Можно считать это бесплатным советом: у эсеров сейчас со спонсорами не очень хорошо. Но вот как раз у эсеров, у которых Миронов максимально радикально высказался по поводу Telegram, у Свинцова может возникнуть проблема несовпадения с линией партии. Никакой черной метки конкретно на Свинцове нет. Черная метка на нем, как и на всей старой гвардии Жириновского, внутри партии», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Свинцов не говорил ничего вопиющего, за что его стоило бы выгнать из партии.
«Я думаю, что там дело не в непопулярных инициативах. Высказывания Свинцова — это повод, а не причина. Для кого-то его мнение по поводу Telegram непопулярно, а кто-то наоборот поддерживает. У нас вообще-то на встрече с президентом героическая женщина-подполковник говорит, что Telegram — вражеский вид связи. У нас официальная позиция: гнать Telegram. Это вообще-то уже мейнстрим! Что же такого радикально глупого сказал Свинцов? Ну, забежал немного впереди паровоза, но в целом-то…», — отметил Минченко.
Ранее источники в партии сообщали, что глава ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал на рабочих заседаниях фракции вопрос об исключении Андрея Свинцова из партии из-за его активной позиции по блокировке Telegram. Так, в январе он заявил ТАСС, что полная блокировка мессенджера в России пока не планируется. Однако 11 марта в пресс-центре НСН депутат заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN, поскольку Роскомнадзор имеет возможность отследить трафик даже через эти сервисы.
