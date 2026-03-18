По его словам, Свинцов не говорил ничего вопиющего, за что его стоило бы выгнать из партии.



«Я думаю, что там дело не в непопулярных инициативах. Высказывания Свинцова — это повод, а не причина. Для кого-то его мнение по поводу Telegram непопулярно, а кто-то наоборот поддерживает. У нас вообще-то на встрече с президентом героическая женщина-подполковник говорит, что Telegram — вражеский вид связи. У нас официальная позиция: гнать Telegram. Это вообще-то уже мейнстрим! Что же такого радикально глупого сказал Свинцов? Ну, забежал немного впереди паровоза, но в целом-то…», — отметил Минченко.



Ранее источники в партии сообщали, что глава ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал на рабочих заседаниях фракции вопрос об исключении Андрея Свинцова из партии из-за его активной позиции по блокировке Telegram. Так, в январе он заявил ТАСС, что полная блокировка мессенджера в России пока не планируется. Однако 11 марта в пресс-центре НСН депутат заявил, что Telegram не будет работать даже через VPN, поскольку Роскомнадзор имеет возможность отследить трафик даже через эти сервисы.

