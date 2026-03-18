Первый мобильный телефон GLS-1 с импортозамещенной технологией GPS от компании АО «ГЛОНАСС» появился в России, передает РИА Новости. Там уточнили, что технология программно ускоряет определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутниковой навигации. Продукт ориентирован на рынки B2B и B2G и поставляется под конкретные проекты в объемах, необходимых заказчикам. Петухов отметил, что для людей некоторых профессий важно, чтобы на смартфоне не было GPS.

«Все современные смартфоны так или иначе поддерживают "ГЛОНАСС". Возможно, в этом смартфоне будут какие-то дополнительные степени защиты, сертификат ФСБ. В таком контексте это рабочая история. Но у нас подобные продукты уже появлялись, есть специальные операционные системы, есть смартфоны. Это очень специфический продукт, который нужен для каких-то задач. Такие смартфоны могут выдавать сотрудникам крупных корпораций для своих задач. Для определенных людей важно, чтобы на смартфоне не было GPS. Может быть, для военных. Для обычного пользователя наличие только "ГЛОНАСС" — минус, потому что чем больше возможностей подключиться к разным спутникам, тем лучше», — сказал собеседник НСН.

