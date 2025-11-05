Он также заверил всех поклонников в том, что коллектив продолжит экспериментировать со звучанием, и раскрыл секрет успешных коллабораций с различными артистами.



«Если вы придумаете нам жанр, в который мы еще не заглянули, я уверен, что мы его попробуем. Мы себя никогда не ограничивали в экспериментах, заигрывали и с электронщиной, и со скрипичным оркестром. Удивлять продолжим, торжественно клянемся. А фиты это всегда сюрприз — это Новый год в сфере музыкальной индустрии. Но тут важен мэтч, надо придумать песню настолько подходящую артисту, чтоб это слушалось гармонично, экспериментальную ровно на столько, сколько может позволить себе гость. Это тонкая работа, но мы уже в пути! А пока еще разок переслушайте альбом, он прекрасен», — заключил Лиссов.

Jane Air — российская альтернативная рок‑группа из Санкт‑Петербурга, образованная в 1999 году. Стиль группы эволюционировал от жесткого ню‑метала с агрессивной подачей к синтезу с другими жанрами (хип‑хоп, эмо, дабстеп, электроника). Песня Junk вошла в саундтрек третьего сезона сериала The Boys (Amazon Prime). Группа выступала на разогреве у таких мировых звёзд альтернативного метала, как Therapy?, Clawfinger и Linkin Park.

Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».

