«Не изюминка, а целая гроздь»: Лидер Jane Air о новом альбоме группы
Новый альбом Jane Air готовился год, а совместные треки с «Заточкой», «Гудтаймс» и Лилу украсили пластинку, сказал НСН Антон Лиссов.
Лидер альтернативной рок-группы Jane Air Антон Лиссов признался НСН, что работа над девятым полноформатным альбомом коллектива длилась целый год.
На днях состоялась премьера девятой полноформатной пластинки группы Jane Air «Девять». Название пластинки связано с хронологией в дискографии — это девятый альбом музыкантов, и с количеством песен на альбоме — их ровно девять. Среди них мелодичные и в то же время тяжелые гитарные треки, в числе которых фиты с «Заточкой», «Гудтаймс» и Лилу. Лиссов признался, что выделить изюминку в альбоме сложно, ведь он — полноценная виноградная гроздь.
«Над нашей новой пластинкой мы работали год, но некоторые демки, которые стали на этом альбоме треками, имели на момент работы уже очень серьезную выдержку. Самый старый трек — «Хон Гиль Дон» — про героя северокорейского кунг-фу. Демку на него мы писали еще в 2015 году. Про изюминки альбома музыкантам отвечать сложно, для на тут весь трек-лист — это полноценная гроздь винограда. Я готов амбициозно заявить, что мы так и не научились писать проходные треки, чтоб они выделялись в хиты. Каждая песня потенциально готова возглавить чарт, но время покажет, какая из них зайдет в сердце большему количеству людей. Мы любим их, это наши дети, сложно выбирать на старте. Хотя сейчас уже стало очевидно, что баллада «Бедлам» залетает в сердца чуть крепче, ведь народ уже роняет скупые слезы на концертах», — сказал собеседник НСН.
По его словам, совместные треки с «Заточкой», «Гудтаймс» и Лилу украсили новый альбом.
«Ребята чудесны. Они великолепно украсили собой пластинку, за что им респект и обнимашки. Интернет с одной стороны сильно упростил нам задачу, ведь мы можем перекидываться дорожками из разных городов, из разных студий и сразу делиться результатом. С другой стороны, посидеть в студии и поработать вместе было бы изумительно. Лилу в своей заносчивой манере превосходно встроилась в драматургию песни «FCK U». Мы были в восторге от первого же дубля! Кантри мы оставили на альбоме специально под «Заточку», и не прогадали. А красавчик из «Гудтаймс» залетел в и без того любвеобильную «Стрелу». Теперь это просто хэдшот для девочек, особенно для тех, которые любят потяжелее», — рассказал музыкант.
Он также заверил всех поклонников в том, что коллектив продолжит экспериментировать со звучанием, и раскрыл секрет успешных коллабораций с различными артистами.
«Если вы придумаете нам жанр, в который мы еще не заглянули, я уверен, что мы его попробуем. Мы себя никогда не ограничивали в экспериментах, заигрывали и с электронщиной, и со скрипичным оркестром. Удивлять продолжим, торжественно клянемся. А фиты это всегда сюрприз — это Новый год в сфере музыкальной индустрии. Но тут важен мэтч, надо придумать песню настолько подходящую артисту, чтоб это слушалось гармонично, экспериментальную ровно на столько, сколько может позволить себе гость. Это тонкая работа, но мы уже в пути! А пока еще разок переслушайте альбом, он прекрасен», — заключил Лиссов.
Jane Air — российская альтернативная рок‑группа из Санкт‑Петербурга, образованная в 1999 году. Стиль группы эволюционировал от жесткого ню‑метала с агрессивной подачей к синтезу с другими жанрами (хип‑хоп, эмо, дабстеп, электроника). Песня Junk вошла в саундтрек третьего сезона сериала The Boys (Amazon Prime). Группа выступала на разогреве у таких мировых звёзд альтернативного метала, как Therapy?, Clawfinger и Linkin Park.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин рассказал спецкору НСН, с кем хотел бы записать фит, и выразил надежду на то, что коллектив дорастет до «ДДТ» и «7Б».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru