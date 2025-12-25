Сани Санта-Клауса пролетели над Россией

Оно отслеживает их перемещение. Волшебный перонаж появился на радарах над Чукоткой, в Сибири, над Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем и Москвой.

По данным на 01:30 мск, волшебник раздал более 4 млрд подарков.

Запряженные оленями сани с Санта-Клаусом вылетели с Северного полюса 23 декабря около 15:00 мск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

