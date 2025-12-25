Сани Санта-Клауса пролетели над Россией

Сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса пролетели над Россией, сообщает RT со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Санта-Клаус начал традиционное кругосветное путешествие перед Рождеством

Оно отслеживает их перемещение. Волшебный перонаж появился на радарах над Чукоткой, в Сибири, над Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем и Москвой.

По данным на 01:30 мск, волшебник раздал более 4 млрд подарков.

Запряженные оленями сани с Санта-Клаусом вылетели с Северного полюса 23 декабря около 15:00 мск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: IMAGO / ТАСС
ТЕГИ:РоссияРождествоСанта-клаус

Горячие новости

Все новости

партнеры