Сани Санта-Клауса пролетели над Россией
25 декабря 202501:32
Сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса пролетели над Россией, сообщает RT со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.
Оно отслеживает их перемещение. Волшебный перонаж появился на радарах над Чукоткой, в Сибири, над Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем и Москвой.
По данным на 01:30 мск, волшебник раздал более 4 млрд подарков.
Запряженные оленями сани с Санта-Клаусом вылетели с Северного полюса 23 декабря около 15:00 мск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Размер прожиточного минимума в России составит 19 тысяч рублей
- СМИ: В Польше чиновники пытались попасть в здание генконсульства России
- Сани Санта-Клауса пролетели над Россией
- Стало известно, кто был подрывником на Елецкой улице в Москве
- Скончавшийся норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске
- Экс-замглавы ГСУ СК России за присвоение изъятых вещей получил на 10 лет
- В Бурятии построят «суперколонию» на 3000 заключенных
- СМИ: ВСУ лишились возможности внезапной атаки после Курской области
- В Белгороде устанавливают памятник погибшим при обстреле в декабре 2023 года
- В Омской области расширили запрет на работу мигрантов с патентом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru