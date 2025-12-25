СМИ: В Польше чиновники пытались попасть в здание генконсульства России

Как сообщила пресс-секретарь городской администрации, попытка «принять здания в собственность» не увенчалась успехом, поскольку двери им не открыли, хотя на территории есть люди.

Консульство прекратило работу после решения польского МИД. Москва утверждает, что объект на улице Батория является собственностью РФ, и в нём останется сотрудник посольства. Польская сторона, в свою очередь, настаивает, что здание принадлежит Польше.

Генконсул РФ в Гданьске Сергей Семенов напомнил, что решение о закрытии было принято польскими властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

