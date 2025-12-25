Стало известно, кто был подрывником на Елецкой улице в Москве
Подрывником, погибшим при взрыве на Елецкой улице в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС, был 24-летний Павел Голубенко, сообщает Telegram-канал Mash.
Молодой человек родом из Каменок Ивановской области. Он учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался занять деньги у знакомых.
В соцсетях Голубенко был подписан на тематические каналы — милитари, аниме, психология и электроника. Также был фанатом видеоигры S.T.A.L.K.E.R.
Три человека погибли при взрыве на улице Елецкой в Москве в ночь на 24 декабря. Взрыв прогремел у отдела полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru