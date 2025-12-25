Размер прожиточного минимума в России составит 19 тысяч рублей

Для различных социально-демографических групп этот показатель будет дифференцирован: трудоспособные граждане смогут рассчитывать на 20 644 рубля, пенсионеры — на 16 288 рублей, а дети — на 18 371 рубль.

Установленный на федеральном уровне показатель служит ключевым ориентиром для оценки уровня жизни, разработки социальной политики и формирования федерального бюджета. При этом в регионах окончательный размер прожиточного минимума будет устанавливаться местными властями с учетом рекомендаций трехсторонних комиссий.

Ранее профсоюзы предложили кардинально пересмотреть методику установления минимального размера оплаты труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

