Госдума: Заблокировать VPN россиянам невозможно
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российские власти не станут вводить полный запрет на VPN-сервисы в 2026 году, сообщает РБК.
Он признал, что эту технологию «не обуздать». Вместо блокировки парламентарий призвал граждан к осмотрительности, предупредив, что некоторые VPN могут быть «прямо опасными». Депутат подчеркнул, что государственная политика направлена не против технологии как таковой, а против привычки постоянно её использовать.
Он напомнил, что блокировка нежелательного контента — это часть борьбы с экстремизмом. По мнению Боярского, бесконтрольное использование VPN, особенно молодежью, рискует привести пользователей в опасные сегменты Сети.
Роскомнадзор сейчас блокирует наиболее популярные средства обхода блокировок, «обрубить» все VPN не получится, заявила НСН директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
