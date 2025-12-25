Госдума: Заблокировать VPN россиянам невозможно

Он признал, что эту технологию «не обуздать». Вместо блокировки парламентарий призвал граждан к осмотрительности, предупредив, что некоторые VPN могут быть «прямо опасными». Депутат подчеркнул, что государственная политика направлена не против технологии как таковой, а против привычки постоянно её использовать.

Он напомнил, что блокировка нежелательного контента — это часть борьбы с экстремизмом. По мнению Боярского, бесконтрольное использование VPN, особенно молодежью, рискует привести пользователей в опасные сегменты Сети.

Роскомнадзор сейчас блокирует наиболее популярные средства обхода блокировок, «обрубить» все VPN не получится, заявила НСН директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

