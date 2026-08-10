Он призвал выделить сгенерированный контент в отдельные рубрики и чарты, чтобы не смешивать его с работами настоящих артистов, предупредив слушателей и зрителей такого контента о грядущем «апокалипсисе».

«Для таких вещей должен быть отдельный топ‑чарт, отдельные плейлисты. Это вообще не должно соприкасаться с тем, что делает живой человек. Хочешь послушать — пожалуйста, заходи туда и наслаждайся. Но это не может стоять в одном ряду с песнями, где поёт настоящий артист. Или когда есть такие песни, где припев, например, спет нейросетью, как у "Мальборо" или "Шадэ"… Я антагонист этого! Если у вас родилась классная мелодия через ИИ, есть крутой посыл — найдите человека! Пусть это споёт он! Делайте фиты, экспериментируйте, но не подменяйте живое творчество суррогатом. Для меня это глубочайшее неуважение к творчеству. Получается, что сейчас любой второй, кто более‑менее понимает, как работать в Suno, может вот так запросто выпускать песни и занимать лидирующие позиции. Разве это справедливо? Каждый второй может причислить себя к артистам, к музыкантам… Но это же большая привилегия! Это место нужно заслужить, для этого нужно пройти сложный путь. И это касается вообще всего, не только музыки. Кинематограф, клипы, все сферы. Уже сейчас есть работы, где нет ни одного настоящего человека, где все персонажи сгенерированы. Это утопия. Мы на пороге апокалипсиса, если не остановимся», — добавил продюсер.



Ранее лидер группы IOWA Екатерина Терещенко сказала НСН, что искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию: ускоряет производство, расширяет творческие возможности, но одновременно ставит перед артистами новые этические и правовые вопросы.

