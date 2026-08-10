«Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
Певица Zivert заявила НСН о нарастающем потоке нейросетевого контента, а продюсер Богдан Леонович возмутился попаданием таких песен в чарты.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) в эфире НСН признала потенциал нейросетей как источника вдохновения и помощника в работе, но в то же время она твёрдо отстаивает ценность «живого» творчества, в которое автор вкладывает эмоции и личный опыт.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил «Известиям», что произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), можно маркировать, однако для читателя это не должно иметь принципиального значения. Основатель портала «TopHit» Игорь Краев говорил в пресс-центре НСН, что половина всех новинок российской музыки написана искусственным интеллектом. Сервис «КИОН Музыка» даже запустил чарт без ИИ-треков, который получил название «Настоящий Чарт». Zivert отметила, что рынок ИИ-контента должен регулироваться.
«Мы всегда говорили, что рынок должен саморегулироваться, и вот мы видим первый реальный прецедент. Ситуация, когда 30% чартов занял "цифровой фастфуд", требовала вмешательства. Использовать нейросети для создания демок или визуала — ок, это прогресс. Но выдавать сгенерированный контент за полноценное творчество — это путь в никуда. Мы за осознанное потребление. Да, у ИИ огромная библиотека мелодий, сэмплов и голосов. Но у него нет самого главного — души. Наша задача — делать музыку, как раньше, пропуская каждое слово и каждую строчку через себя», — сказала собеседница НСН.
В продолжение разговора о роли ИИ в творчестве Zivert рассказала реальный пример из практики о том, как нейросеть неожиданно стала частью создания хита.
«При этом я не против технологий как таковых. Иногда они даже помогают. Например, с нашей последней работой "Давай на самый верх" вышла забавная история: продюсер directoreels набросал черновик припева, загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр — и получилось звучание, очень похожее на меня. Ролики с этим ИИ‑припевом разлетелись по сети, собрали миллионы просмотров, и так родилась идея нашего фита. Но весь остальной текст уже создавали живые авторы, а песня записана и спета живыми исполнителями. Это был эксперимент, и он показал, что ИИ может быть неплохим черновиком или источником вдохновения. Но не более», — добавила Zivert.
Продюсер Богдан Леонович, в свою очередь, резко высказался о проникновении полностью сгенерированного ИИ‑контента в главные музыкальные чарты.
«Искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, который может быть исключительно подспорьем для человека. Ты используешь его для удобства, чтобы сделать что‑то лучше и быстрее. Но делать это должен ты сам! Ты доруливаешь, ты принимаешь решения, ты в ответе за конечный результат. А что мы видели в этом году и во втором полугодии прошлого? Песни, в которых нет ни капли человеческого голоса, не просто полезли в топ‑чарты — они возглавили их, заняли высшие позиции. И там очевидно, слышно же, что поёт машина! Такого быть не может! Это недопустимо! Это же камень в огород культурного кода нашей страны, когда наши чарты возглавляет бездушная электронка. Ладно бы просто музыка играла, но ведь там поёт машина, и это выдают за норму. Этому дают рекомендации, это попадает в волну, это раскручивают. Так не может быть», — сказал собеседник НСН.
Он призвал выделить сгенерированный контент в отдельные рубрики и чарты, чтобы не смешивать его с работами настоящих артистов, предупредив слушателей и зрителей такого контента о грядущем «апокалипсисе».
«Для таких вещей должен быть отдельный топ‑чарт, отдельные плейлисты. Это вообще не должно соприкасаться с тем, что делает живой человек. Хочешь послушать — пожалуйста, заходи туда и наслаждайся. Но это не может стоять в одном ряду с песнями, где поёт настоящий артист. Или когда есть такие песни, где припев, например, спет нейросетью, как у "Мальборо" или "Шадэ"… Я антагонист этого! Если у вас родилась классная мелодия через ИИ, есть крутой посыл — найдите человека! Пусть это споёт он! Делайте фиты, экспериментируйте, но не подменяйте живое творчество суррогатом. Для меня это глубочайшее неуважение к творчеству. Получается, что сейчас любой второй, кто более‑менее понимает, как работать в Suno, может вот так запросто выпускать песни и занимать лидирующие позиции. Разве это справедливо? Каждый второй может причислить себя к артистам, к музыкантам… Но это же большая привилегия! Это место нужно заслужить, для этого нужно пройти сложный путь. И это касается вообще всего, не только музыки. Кинематограф, клипы, все сферы. Уже сейчас есть работы, где нет ни одного настоящего человека, где все персонажи сгенерированы. Это утопия. Мы на пороге апокалипсиса, если не остановимся», — добавил продюсер.
Ранее лидер группы IOWA Екатерина Терещенко сказала НСН, что искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию: ускоряет производство, расширяет творческие возможности, но одновременно ставит перед артистами новые этические и правовые вопросы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»