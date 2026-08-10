Судья Вячеслав Кириллов, рассмотрев иск партии «Родина» и доводы сторон, принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. В самой партии заявили, что они намерена обжаловать решение Верховного суда. Минченко усомнился в перспективах успешного обжалования решения.



«Я не думаю, что всё это как‑то было связано с темой подогрева интереса к выборам. Тем более что рейтинги партии были в пределах погрешности. Эксперты очень скептически относились к шансам партии пройти 5‑процентный барьер. Так, 0% экспертов сказали, что партия гарантированно проходит 5‑процентный барьер; только 10% высказались о том, что она может попробовать перейти этот барьер — но на уровне Партии пенсионеров и партии "Зелёные". Я сильно сомневаюсь, что у партии есть шансы обжаловать снятие с выборов. Попытаться они, конечно, могут. Присутствие партии в бюллетене не создавало никакой интриги, потому что шансы партии оценивались как достаточно скромные», — сказал собеседник НСН.

Партия «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении прав компании OpenAI из-за использования ChatGPT при создании агитационных материалов. Также в агитационных материалах «Яблока» была размещена фотография последствий атомной бомбардировки Хиросимы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам представителя «Родины», автором снимка «очевидно, является кто-то из армии США». Партия считает это нарушением его права на авторство. Кроме того, в суде несколько часов обсуждали голубей – символ мира, права на которые, как утверждала «Родина», не принадлежат «Яблоку».

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Будет избрано 450 депутатов, а кандидатов выдвинули 11 политических партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливую Россию», Партию пенсионеров, «Родину», «Коммунистов России», Партию прямой демократии, «Зеленых» и «Яблоко».

