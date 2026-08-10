СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень

Более ста опустевших населенных пунктов официально упразднили в России за текущий год. Как сообщает Telegram-канал Shot, в этих селах и деревнях проживало от нуля до 64 человек, а география «исчезнувших» поселений охватила более десяти регионов страны.

Безоговорочным лидером по количеству ликвидированных населенных пунктов стала Костромская область, где с карт «стерли» 21 поселок. На втором месте оказалась Новгородская область, власти которой уже приняли три групповых постановления об упразднении. Заброшенные деревни также исчезли в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.

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Часть малочисленных поселений, где оставалось по три-четыре официально прописанных жителя, административно присоединили к соседним муниципалитетам. Остальные деревни, в которых не осталось ни одного человека, были полностью удалены из официальных реестров.

Среди наиболее показательных случаев — старинный поселок Каквинские Печи в Свердловской области, где когда-то жили углежоги, но из-за постоянных размывов дороги всех жителей постепенно расселили, а дома снесли.

В Амурской области официально прекратило существование село Случайное, которое в советское время было центром местного сельского хозяйства, но последний житель покинул его в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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