СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень

Более ста опустевших населенных пунктов официально упразднили в России за текущий год. Как сообщает Telegram-канал Shot, в этих селах и деревнях проживало от нуля до 64 человек, а география «исчезнувших» поселений охватила более десяти регионов страны.

Безоговорочным лидером по количеству ликвидированных населенных пунктов стала Костромская область, где с карт «стерли» 21 поселок. На втором месте оказалась Новгородская область, власти которой уже приняли три групповых постановления об упразднении. Заброшенные деревни также исчезли в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.