СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
Более ста опустевших населенных пунктов официально упразднили в России за текущий год. Как сообщает Telegram-канал Shot, в этих селах и деревнях проживало от нуля до 64 человек, а география «исчезнувших» поселений охватила более десяти регионов страны.
Безоговорочным лидером по количеству ликвидированных населенных пунктов стала Костромская область, где с карт «стерли» 21 поселок. На втором месте оказалась Новгородская область, власти которой уже приняли три групповых постановления об упразднении. Заброшенные деревни также исчезли в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.
Часть малочисленных поселений, где оставалось по три-четыре официально прописанных жителя, административно присоединили к соседним муниципалитетам. Остальные деревни, в которых не осталось ни одного человека, были полностью удалены из официальных реестров.
Среди наиболее показательных случаев — старинный поселок Каквинские Печи в Свердловской области, где когда-то жили углежоги, но из-за постоянных размывов дороги всех жителей постепенно расселили, а дома снесли.
В Амурской области официально прекратило существование село Случайное, которое в советское время было центром местного сельского хозяйства, но последний житель покинул его в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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