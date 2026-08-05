По его словам, с точки зрения маркетинга и интересов самой артистки участие в кино — логичный шаг.

«С человеческой точки зрения вполне понятно, почему Zivert захотела попробовать себя в кино: любая женщина мечтает оказаться на экране, а для певицы это ещё и возможность расширить аудиторию, получить дополнительную поддержку и хороший гонорар. Её увидят на множестве экранов — это отличный пиар. Думаю, аудитория фильма во многом пересекается с аудиторией самой Zivert. Она не андеграундная и не нишевая артистка, не альтушка (девушка-неформалка) — она в тренде, у неё широкая узнаваемость. У продюсеров, безусловно, хорошо работает расчёт: просто так такие проекты не запускают. Они уже прикинули экономику и почувствовали, что проект может получиться удачным. Скорее всего, всем всё понравится», — добавил кинокритик.

Фильм заявлен как семейная комедия с элементами ромкома. Помимо актерского дебюта Zivert внесла вклад в музыкальное оформление фильма — ее хиты станут частью саундтрека. Режиссером ленты выступил Аскар Бисембин. Помимо исполнителей главных ролей в фильме задействован сильный актерский состав, включая Павла Деревянко, Жанну Эппле и Александра Обласова. Премьера комедии запланирована на весну 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

