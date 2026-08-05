«Женщина мечтает об экране»: Что подтолкнуло Zivert на дебют в кино
Привлечение в кино певиц — одновременно и тренд, призванный завлечь в кино новую аудиторию, и следствие нехватки ярких актрис, сказал НСН Роман Григорьев.
Кинокритик Роман Григорьев заявил НСН, что привлечения поп‑звёзд в кино является не только маркетинговым ходом, но и симптомом более глубокой проблемы — дефицита ярких актёрских имён.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) снялась в комедии "Не трогай меня!", где сыграла востребованную артистку. В центре сюжета — дуэт аферистов, которых играют Виктор Хориняк и Валерия Зойдова. Герои специализируются на кражах у богатых и знаменитых. Григорьев допустил, что в случае успеха киноленты многие режиссёры захотят повторить подобный опыт.
«Это одновременно и тренд, призванный привлечь в кино новую аудиторию, и следствие нехватки ярких актрис. У нас в принципе ощущается дефицит кинозвёзд: их вроде бы много, но выделить по-настоящему яркие молодые имена сложно. В своё время были Татьяна Васильева, Татьяна Догилева, Татьяна Друбич, Елена Яковлева — мощные, узнаваемые фигуры. Сейчас я не вижу сопоставимых по силе звёзд. Поэтому продюсеры нередко привлекают певиц и других медийных персон. Это пока частная история, но, если такие проекты окажутся успешными, практика станет гораздо более распространённой. Проблема в том, что певицы могут слабо играть — у них нет актёрского образования, а некоторые даже поют не слишком убедительно. Отсутствие профессиональной подготовки неизбежно сказывается на результате», — сказал собеседник НСН.
По его словам, с точки зрения маркетинга и интересов самой артистки участие в кино — логичный шаг.
«С человеческой точки зрения вполне понятно, почему Zivert захотела попробовать себя в кино: любая женщина мечтает оказаться на экране, а для певицы это ещё и возможность расширить аудиторию, получить дополнительную поддержку и хороший гонорар. Её увидят на множестве экранов — это отличный пиар. Думаю, аудитория фильма во многом пересекается с аудиторией самой Zivert. Она не андеграундная и не нишевая артистка, не альтушка (девушка-неформалка) — она в тренде, у неё широкая узнаваемость. У продюсеров, безусловно, хорошо работает расчёт: просто так такие проекты не запускают. Они уже прикинули экономику и почувствовали, что проект может получиться удачным. Скорее всего, всем всё понравится», — добавил кинокритик.
Фильм заявлен как семейная комедия с элементами ромкома. Помимо актерского дебюта Zivert внесла вклад в музыкальное оформление фильма — ее хиты станут частью саундтрека. Режиссером ленты выступил Аскар Бисембин. Помимо исполнителей главных ролей в фильме задействован сильный актерский состав, включая Павла Деревянко, Жанну Эппле и Александра Обласова. Премьера комедии запланирована на весну 2027 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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