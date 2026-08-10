Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную думу по иску партии «Родина», передает «Коммерсант» со ссылкой на итоги судебного заедания, которое проходило в понедельник, 10 августа, и длилось более восьми часов.
Судебные органы констатировали, что партия «Яблоко» нарушила правила использования объектов интеллектуальной собственности. Согласно позиции Центризбиркома, интервью одного из основателей политсилы Григория Явлинского под названием «Как проголосовать за прекращение огня» квалифицируется как предвыборный агитационный материал.
При этом представители партии не смогли предоставить доказательства наличия законных прав на использование в данном интервью строк из композиции «Пусть всегда будет солнце», символики других политических партий, фотографий Дмитрия Медведева и Виктории Бони, а также фрагментов кинокартины Сергея Бондарчука «Война и мир».
В ходе заседания представитель Центризбиркома заявил о наличии документов из Росфинмониторинга, указывающих на получение кандидатами в депутаты Госдумы от «Яблока» иностранного финансирования в период, предшествовавший году проведения выборов.
В списке контрагентов политсилы выявлены несколько юридических лиц, получавших средства из зарубежных источников. В то же время спикер от ЦИК подчеркнул, что финансовые вопросы не относятся к предмету текущего судебного разбирательства, однако могут быть рассмотрены в рамках отдельного дела.
Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков в финальном слове обратился к суду с просьбой отклонить исковое заявление о снятии политсилы с выборов. Он выразил уверенность, что подобное решение нанесет серьезный ущерб политической системе страны, ходу парламентской кампании и институту парламентаризма в целом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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