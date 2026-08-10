В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
В представительстве Wildberries & Russ (RWB) опровергли информацию о том, что сгоревшие после ударов украинских беспилотников товары со складов компании продаются на AliExpress. Как пишут «Ведомости», в маркетплейсе назвали подобные сообщения стопроцентным фейком и элементом информационной атаки для нагнетания обстановки.
В компании пояснили, что такие сгоревшие товары не могут быть доступны для заказа. При этом на AliExpress действительно появились позиции с WB, поскольку маркетплейс начал тестировать размещение своих карточек на витрине этого китайского крупногго сервиса.
Также в RWB прокомментировали слухи о массовом закрытии пунктов выдачи заказов по всей стране. Представители компании заявили, что по итогам июля 2026 года они не фиксируют ни снижения общего количества заказов, ни всплеска закрытий самих ПВЗ.
На текущий момент сеть пунктов выдачи Wildberries насчитывает 98 тысяч точек. Согласно предоставленным данным, этот показатель на 13% превышает значения аналогичного периода прошлого года.
Предпринимателей ранее призвали не сворачивать сотрудничество с Wildberries на фоне атак украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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