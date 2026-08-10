В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress

В представительстве Wildberries & Russ (RWB) опровергли информацию о том, что сгоревшие после ударов украинских беспилотников товары со складов компании продаются на AliExpress. Как пишут «Ведомости», в маркетплейсе назвали подобные сообщения стопроцентным фейком и элементом информационной атаки для нагнетания обстановки.

В компании пояснили, что такие сгоревшие товары не могут быть доступны для заказа. При этом на AliExpress действительно появились позиции с WB, поскольку маркетплейс начал тестировать размещение своих карточек на витрине этого китайского крупногго сервиса.