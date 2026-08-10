Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
Российский пловец Илья Бородин стал обладателем золотой медали на дистанции 400 метров комплексом в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном заплыве спортсмен показал время 4 минуты 8,17 секунды, обновив рекорд европейских первенств. Серебро досталось итальянцу Альберто Раццетти, уступившему лидеру 2,23 секунды, а бронзу взял британец Макс Личфилд с отставанием в 3,41 секунды.
Эта победа стала первой для отечественных пловцов на текущем турнире и принесла 23-летнему Бородину статус двукратного чемпиона Европы. Ранее он уже побеждал на этой же дистанции в Будапеште в 2021 году, а также является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в Сингапуре.
Чемпионат Европы по водным видам спорта стартовал в столице Франции 31 июля и завершится 16 августа. Из-за действующих ограничений российские атлеты принимают участие в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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