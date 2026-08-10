Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже

Российский пловец Илья Бородин стал обладателем золотой медали на дистанции 400 метров комплексом в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном заплыве спортсмен показал время 4 минуты 8,17 секунды, обновив рекорд европейских первенств. Серебро досталось итальянцу Альберто Раццетти, уступившему лидеру 2,23 секунды, а бронзу взял британец Макс Личфилд с отставанием в 3,41 секунды.