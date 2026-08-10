СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»
Блогера Анастасию Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Речь идёт о картине Даши Чаруши, которая изначально называлась «Мальвина». Снимали её с 2021 по 2023 год, а выход в прокат был запланирован на март 2024 года. Однако его перенесли из-за устроенной Ивлеевой скандально известной «голой вечеринки».
В итоге фильм показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где выяснилось, что блогера «удалили» из ленты. Поверх лица Ивлеевой с помощью технологий искусственного интелекта было наложено изображение актрисы Анастасии Беловой, а говорит героиня голосом Юлии Хлыниной.
Ранее Ивлееву убрали из списка актёров сериала «Министерство всего хорошего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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