СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»

Речь идёт о картине Даши Чаруши, которая изначально называлась «Мальвина». Снимали её с 2021 по 2023 год, а выход в прокат был запланирован на март 2024 года. Однако его перенесли из-за устроенной Ивлеевой скандально известной «голой вечеринки».

В итоге фильм показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где выяснилось, что блогера «удалили» из ленты. Поверх лица Ивлеевой с помощью технологий искусственного интелекта было наложено изображение актрисы Анастасии Беловой, а говорит героиня голосом Юлии Хлыниной.

Ранее Ивлееву убрали из списка актёров сериала «Министерство всего хорошего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

