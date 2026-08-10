В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей

В Саратове следователи выясняют обстоятельства наезда катера на отдыхающих, в результате которого серьезные травмы получил ребенок. Пьяный судоводитель на полном ходу врезался в толпу людей на воде, передает РЕН ТВ.

Одна из пострадавших, Юлия Нестеренко, теперь празднует свой второй день рождения. Девушка каталась на сапборде и рассчитывала, что судно обойдет ее стороной, однако водитель направил катер прямо на нее. По словам Юлии, она успела заметить у пассажиров судна три зеленые стеклянные бутылки пива.