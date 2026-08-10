В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей

В Саратове следователи выясняют обстоятельства наезда катера на отдыхающих, в результате которого серьезные травмы получил ребенок. Пьяный судоводитель на полном ходу врезался в толпу людей на воде, передает РЕН ТВ.

Одна из пострадавших, Юлия Нестеренко, теперь празднует свой второй день рождения. Девушка каталась на сапборде и рассчитывала, что судно обойдет ее стороной, однако водитель направил катер прямо на нее. По словам Юлии, она успела заметить у пассажиров судна три зеленые стеклянные бутылки пива.

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Пострадавшая подчеркнула, что этот участок водоема является популярным местом для отдыха, и призвала судоводителей уважать чужие границы. И это уже не первый подобный инцидент за текущее лето, и каждый раз за штурвалом оказываются нетрезвые капитаны.

В разговоре с НСН президент Российского союза спасателей Алексей Дударев заявил, что пьяные водители водного транспорта не чувствуют, что их наказание неизбежно и неотвратимо, поэтому спокойно гоняют по водоемам в нетрезвом виде,

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ФОТО: РИА Новости
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