Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой

России необходимо «пройти между Сциллой и Харибдой», чтобы найти сбалансированное решение в развитии территорий и не допустить депопуляции регионов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы градостроительства в Улан-Удэ, передает РИА Новости.

Отвечая на вопросы, глава государства отметил популярную точку зрения о том, что основной ВВП страны формируется именно в крупных агломерациях. Однако он подчеркнул, что для такой огромной страны запустение и отток населения с остальных территорий абсолютно недопустимы.

«Нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное сбалансированное решение», – подчеркнул российский лидер,