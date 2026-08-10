Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
России необходимо «пройти между Сциллой и Харибдой», чтобы найти сбалансированное решение в развитии территорий и не допустить депопуляции регионов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы градостроительства в Улан-Удэ, передает РИА Новости.
Отвечая на вопросы, глава государства отметил популярную точку зрения о том, что основной ВВП страны формируется именно в крупных агломерациях. Однако он подчеркнул, что для такой огромной страны запустение и отток населения с остальных территорий абсолютно недопустимы.
«Нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное сбалансированное решение», – подчеркнул российский лидер,
Чтобы найти этот оптимальный вариант, Путин призвал активно опираться на современные технологии. Он указал, что применение интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей поможет нивелировать географическое неравенство и создать комфортные условия для жизни повсеместно.
Отдельно президент акцентировал внимание на важности сохранения самобытности российских городов, призвав аккуратно интегрировать новую инфраструктуру в историческую среду и давать вторую жизнь объектам культурного наследия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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