«НАШИ В ГОРОДЕ». Группа «Альянс» впервые отметит день рождения Москвы в Москве

До фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 7-8 сентября в день 872-летия Москвы, остаются считанные дни.

Лайн-ап весьма впечатляет: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот»

Для группы «Альянс» участие в фестивале станет поводом, чтобы коллектив впервые за многие годы встретил праздник в Москве. Об этом НСН рассказал лидер группы Игорь Журавлев.

«Уже несколько лет мы на юге в эти дни находимся, в этом году мы впервые в праздничный день буду в Москве и буду день рождения столицы отмечать здесь. Для меня это событие. Мы отработает сначала концерт на фестивале, потом на второй концерт в день поедем. Мы из числа тех, кто создает праздник. И это очень приятно. В последнее время я замечаю, что когда я дарю, то получаю больших хороших эмоций», - признался музыкант.

Для гостей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» группа «Альянс» подготовила музыкальный подарок. Впервые зрители увидят новый состав.

«У нас в коллективе появился 4-ый человек, это Сергей Арутюнов, который участвовал в шоу «Голос» в 2018-м году. Он поет, играет на клавишах, потому и по-другому мы зазвучим. Это интересно. Потому что это будет его первое выступление для широкой публики. А сет-лист – это все наши главные хиты, те, что слышали гости «НАШЕСТВИЯ» этим летом», - чуть подробнее рассказал о своих планах лидер группы «Альянс».