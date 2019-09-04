«НАШИ В ГОРОДЕ». Группа «Альянс» впервые отметит день рождения Москвы в Москве
Лидер группы Игорь Журавлев признался, что ему так понравилось на «НАШЕСТВИИ», что ожидает от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» такого же праздника.
До фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 7-8 сентября в день 872-летия Москвы, остаются считанные дни.
Лайн-ап весьма впечатляет: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот»
Для группы «Альянс» участие в фестивале станет поводом, чтобы коллектив впервые за многие годы встретил праздник в Москве. Об этом НСН рассказал лидер группы Игорь Журавлев.
«Уже несколько лет мы на юге в эти дни находимся, в этом году мы впервые в праздничный день буду в Москве и буду день рождения столицы отмечать здесь. Для меня это событие. Мы отработает сначала концерт на фестивале, потом на второй концерт в день поедем. Мы из числа тех, кто создает праздник. И это очень приятно. В последнее время я замечаю, что когда я дарю, то получаю больших хороших эмоций», - признался музыкант.
Для гостей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» группа «Альянс» подготовила музыкальный подарок. Впервые зрители увидят новый состав.
«У нас в коллективе появился 4-ый человек, это Сергей Арутюнов, который участвовал в шоу «Голос» в 2018-м году. Он поет, играет на клавишах, потому и по-другому мы зазвучим. Это интересно. Потому что это будет его первое выступление для широкой публики. А сет-лист – это все наши главные хиты, те, что слышали гости «НАШЕСТВИЯ» этим летом», - чуть подробнее рассказал о своих планах лидер группы «Альянс».
Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Особую популярность группе дал хит «На заре», но участниками фестиваля «НАШЕСТВИЯ» музыканты стали впервые.
«Мне нравится идея городского after party после «НАШЕСТВИЯ», мне вообще очень фестиваль в этом году понравился. Всё было прекрасно. Надеюсь, что и «НАШИ В ГОРОДЕ» будут такими же доброжелательными для артистов. Я желаю всем нам, и имениннице Москве и всем россиянам не терять вкуса, совершенствовать его. И мы с удовольствием хорошей музыкой этому поможем», - пообещал комплимент Игорь Журавлев.
Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.
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