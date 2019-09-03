Хорошая музыка с блинами и пирогами. Найк Борзов рад фестивалю «НАШИ В ГОРОДЕ»

Музыкальный подарок с размахом подготовило НАШЕ Радио всем москвичам и гостям столицы на День города, который будет отмечаться 7-8 сентября. Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет своеобразной афтерпати юбилейного, 20-го «НАШЕСТВИЯ», прошедшего в июле в Тверской области. В рамках музыкального марафона на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы с главными хитами выступят участники полевого «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант Найк Борзов в эфире НСН отметил положительное развитие фестивального движения в России.

«Рад тому, что в этом году какое-то безумно рекордное количество фестивалей по всей стране, не только в Москве и вокруг столицы. Чем больше будет мероприятий, связанных с рок-музыкой, а не с тем, что везде крутится, мне кажется, хорошо. У людей будет возможность, что послушать. Если телевидение игнорирует, и радио осталось только одно, которое крутит рок-музыку, путь фестивали хоть будут», - сказал артист.

Найк Борзов также рассказал о своём отношении к городскому формату фестивалей и о том, чем порадует гостей «НАШИх в ГОРОДЕ»:

«На «Нашествии» мы играли часовую программу, а здесь выступаем поменьше. Сет будет праздничный, посвящённый Дню города. Будут песни про Вову, как он гуляет по городу, и про лошадку, которая ездит по городу, и много чего другого, связанного с городом, с Москвой. Удобно, что не надо далеко ехать, это радует. На фестивале в городе есть возможность встретиться с друзьями, потому что многие гуляют. Сыграть в родном городе на сцене всегда тоже приятно. Большие массовые мероприятия с бесплатным входом, разными блинами, пирогами, квасом и так далее мне нравятся. Хорошая музыка фончиком, так сказать, что ещё надо человеку».

Найк Борзов также признался в своей любви к Москве:

«Люблю этот город, он прекрасен. Желаю, чтобы Москва цвела и благоухала, становилась всё более комфортной для жизни».

«НАШИ В ГОРОДЕ» - фестиваль не только для тех, кто успел затосковать по лету и «Главному приключению года», но и всех неравнодышных к отечественной рок-музыке. Праздновать День города вместе с нами будут как легендарные артисты НАШЕго Радио, так и яркие, актуальные группы новой волны рока.

Весь лайнап и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции. 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный!

