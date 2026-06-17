Политолог оценил реальное единство Запада на саммите G7

Внешнее единство стран Запада, продемонстрированное на саммите G7, может оказаться лишь иллюзией. Такое мнение в комментарии «ФедералПресс» высказал политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.

По словам специалиста, западные СМИ активно продвигают тезис о восстановлении консолидации альянса. Якобы на встрече удалось достичь компромисса — американская сторона готова нарастить поддержку Украины в обмен на содействие европейских партнеров в урегулировании ближневосточного кризиса и разминировании Ормузского пролива.

При этом эксперт напомнил, что Вашингтон и Брюссель остаются частью одной цивилизационной семьи, а их споры носят скорее семейный характер на фоне глубоких экономических, военных и гуманитарных связей.

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Однако политолог обратил внимание на отсутствие конкретных шагов по воплощению заявленных договоренностей в жизнь, подчеркнув разницу между публичной имитацией единства и реальной геополитической практикой.

Рудаков не сомневается в готовности США усилить давление на Россию, но выразил серьезные сомнения в намерениях ведущих европейских держав оказать Вашингтону реальную помощь в Персидском заливе. По прогнозу аналитика, именно этот фактор способен вновь поставить единство Запада под угрозу глубокого раскола.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов раскрыл причины поддержки Трампом декларации G7 по Украине, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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