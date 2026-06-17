Политолог оценил реальное единство Запада на саммите G7

Внешнее единство стран Запада, продемонстрированное на саммите G7, может оказаться лишь иллюзией. Такое мнение в комментарии «ФедералПресс» высказал политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.

По словам специалиста, западные СМИ активно продвигают тезис о восстановлении консолидации альянса. Якобы на встрече удалось достичь компромисса — американская сторона готова нарастить поддержку Украины в обмен на содействие европейских партнеров в урегулировании ближневосточного кризиса и разминировании Ормузского пролива.

При этом эксперт напомнил, что Вашингтон и Брюссель остаются частью одной цивилизационной семьи, а их споры носят скорее семейный характер на фоне глубоких экономических, военных и гуманитарных связей.