Оттянуться с друзьями. Ольга Кормухина в предвкушении фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет музыкальным подарком радиостанции «НАШЕ радио» на День рождения Москвы. Грандиозный двухдневный концерт будет проходить в центре столицы 7-8 сентября с часу дня до самого позднего вечера.

Площадка на проспекте Академика Сахарова соберёт музыкантов, которые летом отпраздновали на поле в Тверской области 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ». Гости смогут увидеть и услышать легендарных исполнителей, звучащих в эфире «НАШЕго Радио», а также актуальных молодых артистов.

Певица Ольга Кормухина в эфире НСН рассказала о своём восприятии Дня города, а также о принципе выбора песен для концерта.

«Праздник у меня ассоциируется со скоростью, поскольку День города всегда отмечаем работой. Бывает, носимся по всей Москве, чтобы выступить на заявленных площадках. Очень динамичный день. Пока не знаю, что буду исполнять, у меня всё происходит спонтанно. Решаю, бывает, в последний день, что играть – по настроению. Иногда даже перед выходом на сцену – посмотрю на собравшуюся публику и меняю программу», - отметила певица.

Кормухина считает замечательной идею устроить своеобразную автерпати «НАШЕСТВИЯ» в Москве.

«Всё равно все ностальгируют по летнему «НАШЕСТВИЮ», а тут возникает возможность опять немного оттянуться. Полевые условия, они такие пионерские – дикий отдых. В городе совершенно другое настроение, здесь есть возможность больше друзей зацепить с собой. На «НАШЕСТВИЕ» не вся твоя компания может поехать, а на «НАШИ В ГОРОДЕ» - легко, ещё потом посидеть где-нибудь вместе, это прекрасно!», - считает Ольга Кормухина.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» зародился на берегах Невы. Первый концерт состоялся в Санкт-Петербурге в 2002 году, после чего стал ежегодным. В прошлом году он впервые перебрался в Москву, в честь 20-летия «НАШЕго Радио».

На данный момент своё участие в фестивале подтвердили не менее 19 исполнителей, лайн-ап будет пополняться. Следите за новостями в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции!

Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

