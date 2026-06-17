Сегодня необходимо создавать в регионах оперативные штабы для защиты прав авипассажиров, которые будут работать совместно с аэропортами и авиакомпаниями. Об этом НСН заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Пассажиры, включая семьи с детьми, сутками спали на полу в аэропорту Сочи из-за задержки рейсов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Миронов. По словам парламентария, компенсацию за неудобства люди не получили якобы из-за того, что эта ситуация трактуется как форс-мажор. «Считаю, что нужно создавать Общероссийское объединение авиапассажиров, которое встанет на защиту их прав и поможет добиваться компенсаций», — призвал депутат. Зотов напомнил, что такая организация существует уже девять лет.

«Общероссийское объединение пассажиров, председателем которого я являюсь, существует уже девять лет. За это время мы неоднократно предлагали конкретные механизмы решения вопросов обеспечения пассажиров местами и питанием. Те нормы, которые мы предлагаем, по большей степени принимаются и поддерживаются. Отмечу, что невозможно в моменте понимать, когда откроют авиасообщение, с другой стороны, все пассажиры должны быть обеспечены самым необходимым, особенно дети. На фоне туристического сезона сложилась достаточно сложная ситуация, поэтому мы предлагаем создать в регионах оперативные штабы, которые решали бы данные вопросы совместно с авиакомпаниями и аэропортами. Сейчас законодательство трактует этот момент так, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров проживанием, но у авиакомпаний часто нет таких ресурсов», — сказал Зотов.