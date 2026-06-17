В России предложили создать оперативные штабы для защиты прав авиапассажиров
Сегодня важнейшие задачи — повысить компенсации пассажирам при задержке рейса, сформировать соответствующие оперативные штабы в регионах, наладить информирование пассажиров о задержках и обеспечить их проживанием и питанием, сказал НСН Илья Зотов.
Сегодня необходимо создавать в регионах оперативные штабы для защиты прав авипассажиров, которые будут работать совместно с аэропортами и авиакомпаниями. Об этом НСН заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Пассажиры, включая семьи с детьми, сутками спали на полу в аэропорту Сочи из-за задержки рейсов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Миронов. По словам парламентария, компенсацию за неудобства люди не получили якобы из-за того, что эта ситуация трактуется как форс-мажор. «Считаю, что нужно создавать Общероссийское объединение авиапассажиров, которое встанет на защиту их прав и поможет добиваться компенсаций», — призвал депутат. Зотов напомнил, что такая организация существует уже девять лет.
«Общероссийское объединение пассажиров, председателем которого я являюсь, существует уже девять лет. За это время мы неоднократно предлагали конкретные механизмы решения вопросов обеспечения пассажиров местами и питанием. Те нормы, которые мы предлагаем, по большей степени принимаются и поддерживаются. Отмечу, что невозможно в моменте понимать, когда откроют авиасообщение, с другой стороны, все пассажиры должны быть обеспечены самым необходимым, особенно дети. На фоне туристического сезона сложилась достаточно сложная ситуация, поэтому мы предлагаем создать в регионах оперативные штабы, которые решали бы данные вопросы совместно с авиакомпаниями и аэропортами. Сейчас законодательство трактует этот момент так, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров проживанием, но у авиакомпаний часто нет таких ресурсов», — сказал Зотов.
Собеседник НСН перечислил меры, которые должны быть приняты в ближайшее время.
«Пассажиры регулярно обращаются к нам. Наша задача — комплексно решить вопрос, предложив такие решения, чтобы ситуации, возникающие сегодня, не повторялись в ближайшее время. Важно повысить компенсации пассажирам при задержке рейса (сегодня такая выплата составляет 100 рублей за один час, но это недостаточная сумма, которая не работает в случае форс-мажора), сформировать оперативные штабы в регионах для решения данного вопроса, обеспечить в первую очередь детей проживанием и питанием и наладить информирование пассажиров о задержке рейса. Но для этого должны работать все службы, мы не подменяем работу Росавиации и министерства транспорта», — добавил эксперт.
В заключение Зотов указал на то, что пассажир должен иметь возможность получить обратно свои деньги в случае проблем со стыковочными рейсами.
«Если пассажир летит стыковочным рейсом, есть риск того, что второй рейс в случае опоздания первого может улететь без него. При этом в рамках одной авиакомпании он может рассчитывать на компенсацию, а если это рейсы двух разных авиакомпаний, пассажир даже не сможет вернуть деньги, поскольку оснований для возврата не будет. Поэтому мы предлагаем подобные ситуации ввести в правовое поле, чтобы пассажиры могли полностью вернуть свои деньги», — подытожил он.
Ранее Зотов заявил, что посадка на авиарейсы по биометрии сделает перелеты более привлекательными с точки зрения экономии времени для пассажиров, а также в конце концов сделает билеты дешевле.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России предложили создать оперативные штабы для защиты прав авиапассажиров
- Задержанный бизнесмен Трабер доставлен в Москву по делу об убийстве
- Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
- Размещение ядерного оружия сделает Финляндию целью для России
- Не только Пхукет и Паттайя: Что сдерживает рост турпотока из России в Таиланд
- Премьера фильма о работе Соломина министром культуры прошла в Малом театре
- Онколог оценил шансы заболевшего раком ведущего Кларксона из Top Gear
- Расчистить пространство: Почему в Москве запретили легкомоторные самолёты
- Путин подтвердил готовность России развивать партнерство с АСЕАН
- Блогер Митрошина объяснила в суде покупку недвижимости на 127 млн рублей