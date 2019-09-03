«НАШИ В ГОРОДЕ»: Сюткин споет песни о Москве в день ее рождения

Грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» соберет в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова лучших музыкантов страны. 7 и 8 сентября «НАШЕ Радио» приглашает всех москвичей и гостей столицы на afterparty фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На сцену, в том числе, выйдут артисты, принимавшие участие в юбилейном 20-м фестивале. Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ».

Среди участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» будет и коренной москвич, автор любимых песен о Москве, музыкант Валерий Сюткин. Как он признался в беседе с НСН, работать в праздник, в день рождения Москвы, это настоящая радость.

«Я как почетный деятель искусств городу должен. Искренне об этом говорю, потому что это мой любимый город, поэтому в праздник я обычно работаю. Песен о Москве написано много. Я люблю их исполнять! У меня любое мероприятие, связанное с праздником никаких иных чувств, кроме радости, не вызывает. Я всегда стараюсь избегать тревожных мероприятий, я как музыкант призван дарить людям праздник», - поделился своими планами музыкант.

Особое удовольствие для Валерия Сюткина – это бродить по тихим московским улочкам и широким светлым проспектам. А прогуляться по любимой столице в день ее 872-летия – это отличный способ начать день.