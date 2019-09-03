«НАШИ В ГОРОДЕ»: Сюткин споет песни о Москве в день ее рождения
Автор множества песен о Москве с помощью НСН признался родному городу в самых светлых чувствах.
Грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» соберет в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова лучших музыкантов страны. 7 и 8 сентября «НАШЕ Радио» приглашает всех москвичей и гостей столицы на afterparty фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На сцену, в том числе, выйдут артисты, принимавшие участие в юбилейном 20-м фестивале. Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ».
Среди участников фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» будет и коренной москвич, автор любимых песен о Москве, музыкант Валерий Сюткин. Как он признался в беседе с НСН, работать в праздник, в день рождения Москвы, это настоящая радость.
«Я как почетный деятель искусств городу должен. Искренне об этом говорю, потому что это мой любимый город, поэтому в праздник я обычно работаю. Песен о Москве написано много. Я люблю их исполнять! У меня любое мероприятие, связанное с праздником никаких иных чувств, кроме радости, не вызывает. Я всегда стараюсь избегать тревожных мероприятий, я как музыкант призван дарить людям праздник», - поделился своими планами музыкант.
Особое удовольствие для Валерия Сюткина – это бродить по тихим московским улочкам и широким светлым проспектам. А прогуляться по любимой столице в день ее 872-летия – это отличный способ начать день.
«Фестивали, которые проводятся в городской черте, удобны с точки зрения дороги. Мне до проспекта Сахарова 10 минут пешком дойти, что и сделаю, бессмысленно ехать на машине. А до полевого - ехать нужно несколько часов. Если, конечно, это праздник в честь работников сельского хозяйства, то логично проводить его в поле, а день рождения Москвы, конечно, лучше проводи его в городе. Все должно быть в гармонии», - пошутил Валерий Сюткин.
«Москва-Нева», «Московский бит», «Вася» - у Валерия Сюткина так много песен о любимом городе, что не признаться столице в самых нежных и искренних чувствах музыкант не мог. Тем более по такому светлому поводу.
«Москвичи и гости нашей столицы! Это лучший город земли. Ничего краше нашей Москвы нет на свете. Это я вам говорю как коренной москвич. Я живу здесь 61 год и никогда такой красивой Москва не была, как сегодня. В ней приятно и безопасно гулять! По вечерам включаются красивые лампочки, и я не вижу поводов для уныния! Давайте вместе радоваться и поздравлять наш любимый город с днем Рождения! Ура», - признался в теплых чувствах к столице Валерий Сюткин.
Весь список исполнителей и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!
7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.
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