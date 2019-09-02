Играем при любой погоде. «СeрьГa» порадует легендарными хитами «НАШИх В ГОРОДЕ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет одной из центральных площадок во время празднования Дня города в Москве. В течение двух дней 7-8 сентября со сцены на проспекте Сахарова в центре столицы будут звучать главные хиты участников «НАШЕСТВИЯ». В музыкальном марафоне, посвящённом Дню рождения Москвы, примут участие как легендарные артисты, которых можно услышать на «НАШЕМ радио», так и яркие современные музыканты.

Лидер группы «СeрьГa» Сергей Галанин рассказал в эфире НСН, как проводит обычно День города и объяснил разницу между городским и полевым фестивалями.

«Хорошая погода – гуляем, плохая – не гуляем, есть концерт – играем при любой погоде. На городском фестивале много достаточно случайных зрителей, люди могут прийти просто из любопытства. Загородный же фестиваль - процентов на 80 для тех, кто любит эту музыку и специально к ней стремится, целый год ждёт встречи с артистами. То есть полевой – более настоящий, а городской – для всех. Думаю, на Дне города будет немало просто любопытствующих», - заметил Галанин.

Он также пообещал не оставить гостей фестиваля без любимых композиций:

«Наш сет будет близок выступлению на юбилейном «НАШЕСТВИИ». Чтобы он отличался, требуется время, которого, как обычно, не хватает. Когда оно сжато, приходится играть нетленную программу. Тем более, если выступление относительно небольшое, люди ждут некоторых песен, без которых нельзя обойтись. Мы обязаны их исполнить, по-другому было бы неправильно. Поэтому будет сильное соответствие. Думаю, тот же вариант будет с Гариком Сукачёвым, хотя, он закрывает концерт, и ему дают несколько больше времени на выступление».

Среди заявленных участников фестиваля: Гарик Сукачёв, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «Слот» и другие.

Весь список исполнителей и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

Все НАШИ будут там!

