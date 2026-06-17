Португалия неожиданно сыграла вничью с ДР Конго на старте ЧМ-2026
Сборная Португалии не смогла одержать победу над командой ДР Конго в стартовом поединке чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 1:1.
На шестой минуте отличился Жоау Невеш, однако в компенсированное время первого тайма Йоан Висса восстановил равновесие.
Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира, повторив достижение Лионеля Месси, который накануне также принял участие в шестом мундиале.
В группе К также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, чья встреча состоится завтр, 18 июня. Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго в ночь на 24 июня встретится с Колумбией.
Ранее сборная Австрии впервые за 36 лет одержала победу в матче ЧМ по футболу. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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