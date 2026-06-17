Португалия неожиданно сыграла вничью с ДР Конго на старте ЧМ-2026

Капитан португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и стал вторым футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира, повторив достижение Лионеля Месси, который накануне также принял участие в шестом мундиале.

В группе К также выступают сборные Узбекистана и Колумбии, чья встреча состоится завтр, 18 июня. Во втором туре Португалия 23 июня сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго в ночь на 24 июня встретится с Колумбией.

Ранее сборная Австрии впервые за 36 лет одержала победу в матче ЧМ по футболу. передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

