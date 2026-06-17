Эксперт раскрыл причины поддержки Трампом декларации G7 по Украине
Президент США Дональд Трамп лишь создает видимость сокращения помощи властям Украины, тогда как фактическое присутствие Вашингтона в регионе продолжает усиливаться через поставки вооружений и разведывательных данных Киеву. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По мнению аналитика, изменение риторики Белого дома продиктовано переориентацией внимания на иранское направление и предстоящие внутренние выборные процессы. Для главы Белого дома приоритетной задачей стало урегулирование ближневосточного конфликта к выборам в конгресс, которые занимают второе место по значимости.
Эксперт подчеркнул, что американская сторона просто изменила схему поддержки Киева — разведывательная информация со спутников теперь поступает напрямую на планшеты украинских операторов беспилотников. Таким образом, США никуда не уходят с украинского направления и сохраняют активное присутствие.
Кнутов добавил, что Украина остается для Вашингтона важным стратегическим плацдармом. По словам эксперта, в американских элитах сохраняются надежды на распад Российской Федерации, после чего США постараются получить наибольшую долю ресурсов.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН подчеркнул, что лидеры Европы намерены убедить Трампа, что завершение конфликта невозможно на условиях договоренностей, которые были достигнуты им и Владимиром Путиным на Аляске.
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