Эксперт раскрыл причины поддержки Трампом декларации G7 по Украине

Президент США Дональд Трамп лишь создает видимость сокращения помощи властям Украины, тогда как фактическое присутствие Вашингтона в регионе продолжает усиливаться через поставки вооружений и разведывательных данных Киеву. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению аналитика, изменение риторики Белого дома продиктовано переориентацией внимания на иранское направление и предстоящие внутренние выборные процессы. Для главы Белого дома приоритетной задачей стало урегулирование ближневосточного конфликта к выборам в конгресс, которые занимают второе место по значимости.