Задержанный бизнесмен Трабер доставлен в Москву по делу об убийстве
Петербургского предпринимателя Илью Трабера и его давнего делового партнера Владимира Даниленко этапировали в столицу для проведения необходимых следственных мероприятий. Об этом РБК рассказали два источника, осведомленные о ходе расследования.
По данным собеседников издания, следователей интересуют детали убийства выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Обоим задержанным подозревают причастность к организации заказного убийства, их окончательный процессуальный статус определят после допросов.
Позже стало известно, что Басманный районный суд столицы заключил под стражу первого фигуранта данного уголовного дела — Алисултана Надирбегова, передаёт РИА Новости. Ему предъявили обвинения в совершении заказного убийства группой лиц и незаконном обороте огнестрельного оружия.
В ближайшее время мера пресечения будет избрана еще двум фигурантам — 75-летнему Илье Траберу, входящему в число наиболее влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга, и его деловому партнеру Владимиру Даниленко.
Ранее Трабер был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Санкт-Петербурге, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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