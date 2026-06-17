Задержанный бизнесмен Трабер доставлен в Москву по делу об убийстве

Петербургского предпринимателя Илью Трабера и его давнего делового партнера Владимира Даниленко этапировали в столицу для проведения необходимых следственных мероприятий. Об этом РБК рассказали два источника, осведомленные о ходе расследования.

По данным собеседников издания, следователей интересуют детали убийства выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Обоим задержанным подозревают причастность к организации заказного убийства, их окончательный процессуальный статус определят после допросов.