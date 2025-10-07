Беспилотник ВСУ столкнулся с градирней Нововоронежской АЭС
Боевой украинский беспилотник столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. Об этом сообщает RT.
Как уточнили в Росэнергоатоме, инцидент произошёл в ночь на 7 октября, после столкновения БПЛА сдетонировал.
«Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена, радиационный фон... не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — добавили в компании.
Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС рассказали, что электростанция и расположенный рядом город Энергодар вновь оказались под артиллерийским огнём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru