Беспилотник ВСУ столкнулся с градирней Нововоронежской АЭС

Как уточнили в Росэнергоатоме, инцидент произошёл в ночь на 7 октября, после столкновения БПЛА сдетонировал.

«Безопасность эксплуатации АЭС обеспечена, радиационный фон... не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — добавили в компании.

Ранее в пресс-службе Запорожской АЭС рассказали, что электростанция и расположенный рядом город Энергодар вновь оказались под артиллерийским огнём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

