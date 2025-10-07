Россиянам объяснили разницу между загаром на солнце и в солярии

Загар в солярии отличается от пребывания на солнце тем, что в них фильтруется вредное излучение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила бьюти-эксперт Юлианна Винер.

Врач раскрыла, кому категорически нельзя загорать

Она пояснила, что и в солярии, и на пляже, человеческое тело подвергается ультрафиолетовому излучению, состоящему из трёх типов волн. Самыми агрессивными и опасными из них являются UVC-лучи, которые «могут стать причиной проблем со здоровьем».

«В аппаратах соляриев установлены специальные фильтры, блокирующие их проникновение», — подчеркнула эксперт.

Винер добавила, что у соляриев есть ещё один плюс - это индивидуальный подбор мощности воздействия и продолжительности процедуры для каждого клиента.

Ранее врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова заявила, что загар - это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Куравлев
ТЕГИ:ЗдоровьеПляжиСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры