Россиянам объяснили разницу между загаром на солнце и в солярии
Загар в солярии отличается от пребывания на солнце тем, что в них фильтруется вредное излучение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила бьюти-эксперт Юлианна Винер.
Она пояснила, что и в солярии, и на пляже, человеческое тело подвергается ультрафиолетовому излучению, состоящему из трёх типов волн. Самыми агрессивными и опасными из них являются UVC-лучи, которые «могут стать причиной проблем со здоровьем».
«В аппаратах соляриев установлены специальные фильтры, блокирующие их проникновение», — подчеркнула эксперт.
Винер добавила, что у соляриев есть ещё один плюс - это индивидуальный подбор мощности воздействия и продолжительности процедуры для каждого клиента.
Ранее врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова заявила, что загар - это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
