В Минэнерго Запорожья назвали причину отключения электроэнергии
7 октября 202515:48
Причиной отключения электроэнергии в Запорожской области стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает RT, об этом заявили в региональном Минэнерго.
По данным ведомства, в результате очередного удара со стороны украинских войск были повреждены объекты электроэнергетики.
«Электроснабжение отсутствует на всей территории области», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что аварийные бригады работают на восстановлением подачи электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
