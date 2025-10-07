В Минэнерго Запорожья назвали причину отключения электроэнергии

Причиной отключения электроэнергии в Запорожской области стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает RT, об этом заявили в региональном Минэнерго.

Гладков: В Белгороде перебои с электричеством после удара ВСУ по инфраструктуре

По данным ведомства, в результате очередного удара со стороны украинских войск были повреждены объекты электроэнергетики.

«Электроснабжение отсутствует на всей территории области», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что аварийные бригады работают на восстановлением подачи электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

