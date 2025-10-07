Проект Ballet Triptych объединил хореографов и танцовщиков ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, что делает его уникальным явлением, заявила в интервью НСН прима-балерина театра «Кремлёвский балет» Дарья Канделаки.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября состоится мировая премьера проекта Ballet Triptych, который включает в себя три одноактных балета: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж». В нем задействованы артисты Большого, Мариинского, Михайловского и других театров. Канделаки назвала этот проект исключительным событием.