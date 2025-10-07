«Лучшее в русской культуре!»: Балерина Дарья Канделаки о мировой премьере в Кремле

Сцена Кремлевского дворца очень большая и непростая для артистов, сказала Дарья Канделаки, заинтриговав джазовыми нотками в музыке Равеля и балетной интерпретацией Кандинского.

Проект Ballet Triptych объединил хореографов и танцовщиков ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, что делает его уникальным явлением, заявила в интервью НСН прима-балерина театра «Кремлёвский балет» Дарья Канделаки.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября состоится мировая премьера проекта Ballet Triptych, который включает в себя три одноактных балета: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж». В нем задействованы артисты Большого, Мариинского, Михайловского и других театров. Канделаки назвала этот проект исключительным событием.

«Ballet Triptych – уникальный проект. В один вечер на главной сцене страны соберутся ведущие танцовщики лучших театров Москвы и Петербурга. Сама идея проекта – воплотить на одной сцене лучшее, что есть в русской культуре, безусловно, заслуживает внимания. Спектакль с артистами и хореографами из разных театров делает это событие действительно исключительным. Я с нетерпением жду встречи со своими друзьями и коллегами на этом интереснейшем вечере», - подчеркнула она.

Прима-балерина назвала сложной кремлевскую сцену, рассказав о своей части постановки, в которой сплелись творчество композитора Мориса Равеля и художника-абстракциониста Василия Кандинского

«Сцена Кремлевского дворца для меня уже родная. Каждый раз, выходя на нее, я испытываю приятное волнение, но и колоссальную ответственность. Скажу честно, эта сцена для артистов непростая. Она очень большая, как и зрительный зал. Выходя на нее, нужно быть не только предельно сконцентрированным, внимательным, но и "занять" всю сцену, увлечь своим танцем весь зал. Я участвую в третьей части вечера балета "Футаж". Эта работа привлекла меня музыкой Равеля, где слышны нотки джаза. Хореографический язык Дмитрия Антипова идеально акцентирует порой очень сложный ритмический рисунок произведения. Конечно, все это очень гармонично ложится на абстрактные картины Кандинского, где для кого-то мы можем стать олицетворением фигур, прямых и точек, а для кого-то музыкой различных цветов или настроений», - заключила собеседница НСН.
Первую часть проекта, созданного компанией Muse Agency, под названием «Кроткая» поставил по одноименной повести Федора Достоевского британский хореограф Джона Пол Кук. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» она назвал произведения Достоевского «важным назиданием для всех нас».

