У Кремля нет данных о якобы готовившейся в 2022 году встрече Путина с Зеленским

Комментируя соответствующие утверждения экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), он указал, что ему об этом ничего не известно.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Зеленский встречались в 2019 году, однако это происходило в нормандском формате, с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее Зеленский ввёл против Арестовича персональные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

