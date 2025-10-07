У Кремля нет данных о якобы готовившейся в 2022 году встрече Путина с Зеленским

У Кремля нет данных о якобы готовившейся в апреле 2022 года встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Арестовича объявили в международный розыск

Комментируя соответствующие утверждения экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), он указал, что ему об этом ничего не известно.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Зеленский встречались в 2019 году, однако это происходило в нормандском формате, с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее Зеленский ввёл против Арестовича персональные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры