У Кремля нет данных о якобы готовившейся в 2022 году встрече Путина с Зеленским
У Кремля нет данных о якобы готовившейся в апреле 2022 года встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя соответствующие утверждения экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), он указал, что ему об этом ничего не известно.
Представитель Кремля добавил, что Путин и Зеленский встречались в 2019 году, однако это происходило в нормандском формате, с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ранее Зеленский ввёл против Арестовича персональные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
