«Речь идет об элитных новостройках, в цену которых девелоперы закладывают прогнозируемую инфляцию, высокую ставку ЦБ и будущий дефицит предложений. На фоне высокой ключевой ставки и уровня инфляции банковский сектор существенно ужесточил требования к застройщикам, а также к параметрам проектного финансирования. Перекрывая собственные риски, банки «утопили» застройщиков в требованиях и комиссиях. По оценкам правительства РФ, стоимость денег в общей формуле себестоимости строительства в 2025 году превысила 50%», - отметил он.

По его словам, рост себестоимости квадратного метра с 2020 года составил 307%.

«Сегодня мы наблюдаем падение планов застройщиков по вводу жилья. Предприятия отрасли не видят перспектив, в том числе и потому что отрезаны от своего ключевого инвестора – среднего класса. Колоссальный рост себестоимости квадратного метра, который с 2020 года составил 307% , сделал даже массовое жильё недоступным», - заключил собеседник НСН.

Ранее эксперт Ирина Радченко заявила НСН, что в России сегодня 48% новостроек задерживают сдачу, из-за чего страдают семьи, которые рассчитывают на льготную ипотеку.

