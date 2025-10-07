Банки «утопили» застройщиков: С 2020 года себестоимость жилья выросла на 307%
Рост себестоимости квадратного метра с 2020 года составил 307%, заявил НСН Владимир Кошелев.
Стоимость кредитных денег в общей формуле себестоимости строительства в 2025 году превысила 50%, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Жилье в строящихся домах Москвы оказалось в полтора раза дороже, чем в недавно достроенных зданиях некоторых районах — преимущественно в центре города — ценовой разрыв и вовсе составляет более 300%, пишет «Коммерсант». Застройщики могут повышать цены за счет более привлекательных условий ипотеки, в то время как продавцы вторичной недвижимости лишены таких инструментов. Кошелев объяснил, почему так происходит.
«Речь идет об элитных новостройках, в цену которых девелоперы закладывают прогнозируемую инфляцию, высокую ставку ЦБ и будущий дефицит предложений. На фоне высокой ключевой ставки и уровня инфляции банковский сектор существенно ужесточил требования к застройщикам, а также к параметрам проектного финансирования. Перекрывая собственные риски, банки «утопили» застройщиков в требованиях и комиссиях. По оценкам правительства РФ, стоимость денег в общей формуле себестоимости строительства в 2025 году превысила 50%», - отметил он.
По его словам, рост себестоимости квадратного метра с 2020 года составил 307%.
«Сегодня мы наблюдаем падение планов застройщиков по вводу жилья. Предприятия отрасли не видят перспектив, в том числе и потому что отрезаны от своего ключевого инвестора – среднего класса. Колоссальный рост себестоимости квадратного метра, который с 2020 года составил 307% , сделал даже массовое жильё недоступным», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт Ирина Радченко заявила НСН, что в России сегодня 48% новостроек задерживают сдачу, из-за чего страдают семьи, которые рассчитывают на льготную ипотеку.
