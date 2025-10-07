Путина назвали единственным кандидатом на Нобелевскую премию мира

Президент России — единственный, кто сегодня обеспечивает мир, стабильность и безопасность на планете, сказал НСН Константин Долгов.

Нобелевская премия мира давно стала политическим фарсом, к которому не стоит серьезно относиться, единственный кандидат, который был бы действительно достоин ее получить, — президент России Владимир Путин. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Президент США Дональд Трамп рискует не получить Нобелевскую премию мира в этом году. Об этом свидетельствуют данные ведущих букмекерских контр США. Торжественная церемония по традиции пройдет в Осло 10 декабря. По мнению Долгова, Нобелевской премии мира достоин только Путин.

СМИ: США неформально продвигают Трампа на Нобелевскую премию мира

«Нобелевская премия мира давно выродилась, критерии ее присуждения — абсолютно субъективированная политическая игра, фарс. После того, как бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира ни за что, не стоит обращать на нее никакого внимания, порой ее получали даже те, чьи имена никто не знает. Ни один разумный человек не будет относиться к ней серьезно. Если же вручать премию по справедливости, сегодня главный фактор мира, безопасности и стабильности — это Россия и Путин, который действительно достоин премии. Но на Нобелевскую премию мира, видимо, рассматриваются другие кандидаты», — сказал Долгов.

По мнению собеседника НСН, пока похоже на то, что невручение Нобелевской премии мира не повлияет на желание Трампа разрешить российско-украинский конфликт.

«Пока создается впечатление, что Трамп действительно хочет урегулирования российско-украинского конфликта. Что будет дальше — трудно сказать. Если эта серьезная увлеченность сохранится, если Трамп будет пытаться помочь России, то это можно приветствовать. Москва все будет оценивать по дальнейшим практическим шагам Вашингтона, посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни и недели», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на получение Нобелевской премии Трампом.

