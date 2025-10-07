«Нобелевская премия мира давно выродилась, критерии ее присуждения — абсолютно субъективированная политическая игра, фарс. После того, как бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира ни за что, не стоит обращать на нее никакого внимания, порой ее получали даже те, чьи имена никто не знает. Ни один разумный человек не будет относиться к ней серьезно. Если же вручать премию по справедливости, сегодня главный фактор мира, безопасности и стабильности — это Россия и Путин, который действительно достоин премии. Но на Нобелевскую премию мира, видимо, рассматриваются другие кандидаты», — сказал Долгов.

По мнению собеседника НСН, пока похоже на то, что невручение Нобелевской премии мира не повлияет на желание Трампа разрешить российско-украинский конфликт.

«Пока создается впечатление, что Трамп действительно хочет урегулирования российско-украинского конфликта. Что будет дальше — трудно сказать. Если эта серьезная увлеченность сохранится, если Трамп будет пытаться помочь России, то это можно приветствовать. Москва все будет оценивать по дальнейшим практическим шагам Вашингтона, посмотрим, что будет происходить в ближайшие дни и недели», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на получение Нобелевской премии Трампом.

