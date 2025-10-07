Бабушки и мошенники: Россиянам рассказали, как не остаться без купленной квартиры
Яна Бондаренко в беседе с НСН призвала граждан ни в коем случае не идти на сделку по покупке квартиры без юриста, или покупать только новостройку у застройщика.
Чтобы не нарваться на мошенническую схему, в которой после покупки квартиры покупатель остается и без денег, и без квартиры, нужно всегда идти на сделку с юристом. Такой совет в беседе с НСН дала юрист Яна Бондаренко.
Десятки россиян стали жертвами пенсионерок, которые продают им свои квартиры, а потом по суду пытаются вернуть обратно: оказавшиеся без вложенных миллионов и жилья покупатели создают чаты, где делятся подобными историями. Владелицы квартир продают их, подтверждая, что делают это по своей воле, но через некоторое время после продажи идут в суд: выясняется, что выплаченные им деньги уже переведены мошенникам, и истцы убеждают судей, что действовали под влиянием злоумышленников. Есть случаи, когда суд встает именно на сторону продавца, а не покупателя, который оказывается бессилен даже взыскать выплаты с пенсии продавца - долги списываются процедурой банкротства.
«Выходить на сделку нужно с юристом. Или покупать новостройку у застройщика по договору долевого участия. А то люди платят миллионы, но выходят с позицией «я сам решу», еще и договор скачивают с интернета. Имеют право, но тогда шансы на то, что они останутся без денег и квартиры, увеличиваются. К юристу нужно заранее обратиться с документами на покупаемую квартиру, он проведет их анализ, проверит всю историю и даст свое заключение, есть ли риски для покупателя. Если сделка высокорисковая, то покупатель уже сам принимает решение. Юрист проверяет не только выписку из ЕГРН, но и переход права собственности, запрашивает все договоры. Нет каких-то общих красных флагов. Для меня красный флаг – это если продавец не предоставляет документы», - рассказала она.
Бондаренко подчеркнула, что очень сложно доказать, что квартира должна остаться у покупателя, а не у продавца, которого якобы обманули. В этой ситуации опять же помогут только юристы, которые смогут выявить какой-то скрытый умысел в документах.
«Здесь снова решает только юрист, который плотно общается с покупателем. Он собирает все мелкие детали и складывает в пазл, уже доказывая, есть ли какой-то умысел. По крайней мере юрист подготовит почву для того, чтобы покупатель, когда будет в суде выступать ответчиком, имел все доказательства его доводов. Соответственно повышаются его шансы остаться с квартирой. Тогда суд сможет увидеть противоречие и поймет, что изначально продавец сделал все, чтобы не передавать квартиру в собственность», - подытожила она.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала НСН, что покупатели сегодня могут лишиться квартиры, если мошенники вынудили продавцов совершить сделку, но это нарушает закон. К тому же, механизма защиты покупателей сегодня нет.
