Чтобы не нарваться на мошенническую схему, в которой после покупки квартиры покупатель остается и без денег, и без квартиры, нужно всегда идти на сделку с юристом. Такой совет в беседе с НСН дала юрист Яна Бондаренко.

Десятки россиян стали жертвами пенсионерок, которые продают им свои квартиры, а потом по суду пытаются вернуть обратно: оказавшиеся без вложенных миллионов и жилья покупатели создают чаты, где делятся подобными историями. Владелицы квартир продают их, подтверждая, что делают это по своей воле, но через некоторое время после продажи идут в суд: выясняется, что выплаченные им деньги уже переведены мошенникам, и истцы убеждают судей, что действовали под влиянием злоумышленников. Есть случаи, когда суд встает именно на сторону продавца, а не покупателя, который оказывается бессилен даже взыскать выплаты с пенсии продавца - долги списываются процедурой банкротства.

