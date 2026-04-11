Мини-фильм и бусины: Лидер «Мураками» о новом альбоме «Невеста хочет домой»
Диляра Вагапова рассказала НСН о том, как создавался новый альбом «Мураками», а также когда «Невеста хочет домой» впервые прозвучит вживую.
Новый альбом – это история, которая собиралась годами, но оформилась в единое целое именно за последние два года – из всего того, что со мной происходило за это время, сказала НСН лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Группа «Мураками» выпустила новый альбом «Невеста хочет домой». В программе «За сценой» на НАШЕм Радио Диляра Вагапова объяснила концепцию: альбом — словно мини‑фильм, где каждая песня — отдельная сцена, а вместе они создают эмоциональное путешествие. Вагапова рассказала, насколько долгим был путь от первой песни до финальной версии пластинки.
«Если говорить честно, этот альбом невозможно уместить в какие-то чёткие временные рамки. Самую первую песню – "Олдбой" – мы сначала выпустили синглом, и, наверное, именно с неё всё и началось. Потом появились "Салютами", "Максималистка", "Камчатка" – эти треки вышли ещё до презентации самого альбома. В целом, если брать именно релизный путь, то это примерно два года работы – от первой песни до финальной версии пластинки. Но если заглянуть глубже, в сами корни, то некоторые идеи жили с нами гораздо дольше. Например, песня «Куда течёт река» – её зародыш появился больше 10 лет назад. Я помню, как мы сидели на кухне и пробовали что-то сочинять, и тогда уже был текст, который в итоге сохранился. Поэтому этот альбом – он не про конкретный срок. Это история, которая собиралась годами, но оформилась в единое целое именно за последние два года – из всего того, что со мной происходило за это время», - рассказала Вагапова.
Артистка рассказала о песне, которая стала для нее самой сложной в эмоциональном плане.
«Песня "Снег" далась мне тяжелее всего, потому что это очень личное, очень болезненное состояние – состояние материнского сердца, которое сталкивается с чувством вины, с переживаниями, с ощущением, что ты не можешь ничего изменить. Мы даже сначала хотели назвать её "Сердце матери", но в итоге остановились на "Снег". В этом образе есть что-то очень точное – такой тихий, холодный страх, который ложится на землю и накрывает всё вокруг. Это, наверное, самый искренний и самый уязвимый крик о помощи в этом альбоме. Хотя есть ещё песня "Сегодня – значит навсегда", которая тоже очень сильно попала в моё состояние в момент написания. Она тоже далась непросто, потому что была прожита по-настоящему», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, песня «Невеста хочет домой» далась ей легче всего.
«Песня "Невеста хочет домой" словно "написалась сама". Она действительно родилась очень легко – словно сама собиралась, как бусины на нитке, превращаясь в цельную историю. Интересно, что сначала у нас был музыкальный фрагмент, который стал отправной точкой. Потом, убирая всё лишнее вместе с Раилем, мы вдруг почувствовали, что эта песня – про внутреннюю свободу и про желание вернуться к себе настоящему. Строчка "Невеста хочет домой" сначала казалась нам странной, не до конца понятной, и даже была мысль её убрать. Но когда песня сложилась полностью, стало ясно, что это одна из самых сильных и запоминающихся фраз. В итоге она дала название не только песне, но и всему альбому», - отметила певица.
Она также поделилась ближайшими планами группы.
«Сейчас у нас продолжается тур "Избранное", в рамках которого уже звучат некоторые песни из альбома "Невеста хочет домой". Параллельно мы готовимся к летним концертам – в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Мы очень любим открытые площадки, фестивали, живую атмосферу – это всегда особенная энергия. Также в планах программа "Любовь – Глагол", связанная с презентацией моей новой книги стихов. Ну и, конечно, мы уже смотрим вперёд – к осени, когда альбом впервые полноценно прозвучит со сцены в рамках нового тура. Мы очень ждём этого момента – когда эти песни встретятся со слушателем и станут частью его жизни. Когда мы все вместе будем петь их в полный голос», - добавила певица.
Ранее Вагапова в интервью НСН рассказала, что музыканты сегодня больше сосредоточены на музыкальной деятельности. Сама же она питает особую любовь к театру и театральным проектам Казани, в которой живет всю сознательную жизнь.
