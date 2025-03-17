«Спектакли в трамвае»: Вагапова назвала Казань третьей театральной столицей России

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее объявил, что в 2025 году впервые в истории театральной премии «Золотая маска» церемония ее вручения пройдет в Казани. Он также напомнил, что в прошлом году Татарстан получил шесть наград «Золотой маски».

В феврале 2024 года музыканты «Мураками» впервые представили спектакль «Время постирать любовь» в Москве в Lюstra Bar. Постановка - диалог мужчины и женщины, основанный на стихах. Как отметила Вагапова, в данный момент музыканты на время отставили ее в сторону.

«Мы создали "Время постирать любовь" и довольны этим спектаклем. Это музыкальный перфоманс, музыкальная история, в которой есть творчество поэтическое и музыкальное. Лично мне этот спектакль очень нравится. У остальных членов нашей группы есть вопросики к этому действию, поэтому в данный момент мы больше занимаемся новыми песнями и туром», - рассказала она.