«Спектакли в трамвае»: Вагапова назвала Казань третьей театральной столицей России

Помимо театров в Казани есть множество нестандартных мест, в которых представляют потрясающие постановки, сказала в эфире НСН лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.

Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, что музыканты сегодня больше сосредоточены на музыкальной деятельности. Сама же она питает особую любовь к театру и театральным проектам Казани, в которой живет всю сознательную жизнь.

«Столкновение музыкантов!»: Лидер «Мураками» о концерте с оркестром и творческих планах

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков ранее объявил, что в 2025 году впервые в истории театральной премии «Золотая маска» церемония ее вручения пройдет в Казани. Он также напомнил, что в прошлом году Татарстан получил шесть наград «Золотой маски».

В феврале 2024 года музыканты «Мураками» впервые представили спектакль «Время постирать любовь» в Москве в Lюstra Bar. Постановка - диалог мужчины и женщины, основанный на стихах. Как отметила Вагапова, в данный момент музыканты на время отставили ее в сторону.

«Мы создали "Время постирать любовь" и довольны этим спектаклем. Это музыкальный перфоманс, музыкальная история, в которой есть творчество поэтическое и музыкальное. Лично мне этот спектакль очень нравится. У остальных членов нашей группы есть вопросики к этому действию, поэтому в данный момент мы больше занимаемся новыми песнями и туром», - рассказала она.

«Кипящий котел»: Переезд «Золотой Маски» из Москвы в Казань объяснили демократией

Как отметила музыкант и вокалистка, Казань можно назвать третьей театральной столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а проведение премии «Золотая маска» в городе является большим значимым событием.

«Это, конечно, событие для республики Татарстан и, в принципе, для всего театрального мира России. В Казани теперь будет две сцены театра имени Галиасгара Камала. Насколько я помню, спектакль, который попал в номинацию, ставился на старой сцене. Премия же будет проходить в новом театре. Я постановку не видела, однако сам театр Камала очень люблю, была в этом году. Считаю, Казань может стать третьей театральной столицей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом», - заявила лидер «Мураками».

«Гордость, решетка и человек-придаток»: О чем говорят самые смелые спектакли 2024 года

Собеседница НСН добавила, что в Казани представлено все многообразие театральных форматов, потому знающий зритель найдет, что посмотреть.

«Про театр я могу долго говорить. Каждый раз у нас происходит что-то интересное. В городе множество театров, в том числе оперный. Также могу отметить международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева и международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина. Есть спектакли на чердаке или в трамвае, также можно сходить на иммерсивный спектакль Farolero. Ребята ходили в бар 12 марта, когда у нас был выходной, там тоже идут представления, на них очень сложно попасть. Все это очень интересно, просто надо знать и интересоваться тем, что есть в городе», - пояснила Вагапова.

Ранее она также рассказала «Радиоточке НСН», что коллектив обычно не выступает по понедельникам и вторникам, поскольку российские зрители неохотно выбираются на концерты в начале недели, при этом когда-то музыканты планировали 17 концертов подряд, что стало для них личным рекордом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба группы "Мураками" | автор фото Алексей Воробьев
ТЕГИ:СпектакльКазаньТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры